Streamer chileno culpa a la Liga MX de que Chile no fue a la Copa Mundial de la FIFA: “Irte a México es lo peor que te puede pasar como futbolista”

La Selección de Chile vive una crisis en la última década, el combinado andino hila tres Copas Mundiales de la FIFA sin poder clasificarse (Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026) y hace unos días, se convirtió en la primera selección de la Conmebol que fuera derrotada por Nueva Zelanda en un partido oficial.

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En redes sociales, un creador de contenido culpó a la Liga MX del pésimo momento que vive Chile a nivel selección: ''La Liga Mexicana es horrible, la Liga Mexicana está sobrevalorada, la Liga Mexicana le quita el nivel a los jugadores. Cuando Chile no iba al Mundial, iba de la mano con que estaban la mayoría en México. Es una pésima liga. Irte a México es lo peor que te puede pasar como futbolista. Es más cada vez que sonaba un jugador que le estaba yendo bien, que se iba a México, nos tomábamos la cabeza o nos lamentábamos.'', mencionó el llamado Quintana.

Un solo futbolista de la Liga MX en su última convocatoria

Cabe destacar que, en la Fecha FIFA más reciente, el estratega Nicolás Córdova convocó a un solo futbolista que milita en el circuito mexicano; Rodrigo Echeverría del Club León. El saldo fue de una victoria por 4-2 ante Cabo Verde y una histórica derrota por 1-4 frente a Nueva Zelanda.

Finalmente, el combinado andino está valuado en 72 millones de euros por el portal especializado Transfermarkt y su futbolista más caro es Darío Osorio de 22 años, quien milita en el FC Midtjylland del futbol danés. Para darnos una idea, México está valuado en 172 millones de euros y por ejemplo Santiago Giménez tiene un valor de 20 mde, Edson Álvarez de 18 mde y Armando González de 15 mde.