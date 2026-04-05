OFICIAL: México jugará un partido en Zacatecas, previo a la Copa Mundial de la FIFA en este día de abril 2026

La Selección Mexicana Femenil continúa su camino en las eliminatorias de la Concacaf con la mira puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2027.

El próximo 10 de abril de 2026, el combinado nacional se medirá ante su similar de Islas Vírgenes en la cancha del Estadio Carlos Vega Villalba, en Zacatecas.

Tras obtener victorias contundentes durante este proceso, el conjunto tricolor se ha consolidado como uno de los proyectos más firmes de esta fase clasificatoria.

Más allá de los resultados positivos, el equipo destaca por una notable evolución en su funcionamiento grupal, estableciendo los cimientos necesarios para encarar el proceso mundialista y la ruta hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Este certamen de la Concacaf es de vital importancia, ya que funciona como el filtro definitivo para obtener los boletos hacia la cita mundialista y para asegurar un lugar en la justa olímpica de 2028. Debido a esto, cada partido es una oportunidad estratégica para sumar puntos y afianzar la jerarquía del Tri Femenil en la región.

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Precio de boletos y próximos compromisos

La respuesta de los aficionados en Zacatecas ha sido favorable, con entradas disponibles en los siguientes rangos de precio:



Cabeceras y zonas altas: 125 pesos.

125 pesos. Preferente numerada: 301 pesos (sección con disponibilidad limitada).

Una vez concluido el duelo en territorio el bajío, la Selección Mexicana mantendrá su exigente calendario enfrentando a Puerto Rico en el Estadio Nemesio Diez, un compromiso que será determinante para sus aspiraciones internacionales.

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