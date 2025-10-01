¡CUIDADO! Selección ANFITRIONA de un Mundial pone en riesgo su boleto

La Selección de Sudáfrica, anfitriona del Mundial 2010 y rival de México en aquel torneo, enfrenta un duro golpe en su camino al Mundial 2026.

Te puede interesar: Liverpool podría llegar con dos bajas importantes para enfrentar al Chelsea en la jornada 7 de la Premier League

La FIFA le quitó tres puntos en las eliminatorias africanas por alinear indebidamente al mediocampista Teboho Mokoena en el triunfo 2-0 sobre Lesoto del 21 de marzo de 2025. El mediocampista de 28 años estaba suspendido por acumular dos tarjetas amarillas, una sanción que la Federación Sudafricana pasó por alto debido al año y medio transcurrido entre ambas amonestaciones.

Necaxa vs Pachuca EN VIVO, Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El castigo es severo para Sudáfrica

El partido se dio por perdido 0-3, dejando a Sudáfrica con 14 puntos y desplazándola al segundo lugar del Grupo C, superada por Benín por diferencia de goles. Nigeria y Ruanda, con 11 puntos cada una, acechan a tres unidades cuando restan dos jornadas en octubre. El boleto directo al Mundial, que parecía seguro con los 17 puntos previos, ahora pende de un hilo, y el repechaje asoma como probable destino.

La SAFA apelará la decisión, que incluye una multa de 10,000 francos suizos, ante el Comité de Apelación de la FIFA. Los sudafricanos se medirán en las últimas fechas a Zimbabue, que marcha último del grupo; y cierra la eliminatoria en casa ante Ruanda. Este error administrativo, que ha desatado indignación en el país, recuerda que los detalles fuera del campo pesan igual que los goles. Los Bafana Bafana, dirigidos por Hugo Broos de 73 años, enfrentan un cierre de eliminatorias dramático para mantener vivo el sueño mundialista.

La Selección Sudafricana quiere volver a un Mundial

Sudáfrica no participa en la Copa del Mundo desde 2010, que calificó automáticamente por ser anfitrión. No avanzó en las eliminatorias para Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En el historial tiene 3 participaciones mundialistas con saldo de 9 partidos jugados con 2 triunfos, 4 empates y 3 derrotas. Nunca ha logrado avanzar de la fase de grupos.

Te puede interesar: ¡OFICIAL! Santiago Gimenez estrenará nueva casa en Europa