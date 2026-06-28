Sudáfrica 0-0 Canadá: Ver GRATIS, ONLINE y EN VIVO HOY el resultado de la transmisión del domingo 28 de junio, partido de 16avos de final del Mundial 2026; marcador en directo, en línea y por internet

El Estadio de Los Ángeles es el escenario donde hoy Sudáfrica y Canadá se enfrentarán en un duelo de eliminación directa sin precedentes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ambos conjuntos llegan con la motivación a tope y la historia de su lado, listos para dejar el alma en la cancha.

Las calles sudafricanas estallaron en celebraciones tras el agónico triunfo 1-0 sobre Corea del Sur, sellando el segundo puesto del Grupo A. Los Bafana Bafana firmaron una notable remontada en el torneo luego de debutar con un desastroso 0-2 ante México, resultado que arrastraba una racha de siete juegos sin ganar. El partido tendrá un tinte emotivo: con 74 años, el estratega Hugo Broos se convertirá en el entrenador de mayor edad en dirigir en fases de eliminación directa mundialista, en lo que es su torneo de despedida antes del retiro.

En las trincheras contrarias, Canadá también hace historia al transformarse en la primera nación coanfitriona que disputa un partido de la fiesta mundialista fuera de sus fronteras. El conjunto de Jesse Marsch jugará en California tras caer 1-2 ante Suiza, un tropiezo que les costó el liderato del Grupo B y rompió un invicto de diez compromisos. A pesar de la derrota, la ofensiva canadiense mete miedo: registraron ocho goles y 21 remates al arco en la fase de grupos. El boleto a octavos espera dueño en Los Ángeles.

Pronóstico del Sudáfrica vs Canadá hoy domingo 28 de junio 2026

Las principales analistas colocan a Canadá como el favorito para avanzar a los octavos de final.

Predicción de resultado exacto más probable: Sudáfrica 0 - 2 Canadá.

Horario y dónde seguir en vivo el Sudáfrica vs Canadá

Horario: 13:00 horas (Tiempo del centro de México)

Sigue el encuentro EN VIVO a través de aztecadeportes.com con todas las acciones minuto a minuto.

¿Juega Alphonso Davies?

Al momento de iniciar el encuentro, Alphonso Davies, uno de los jugadores más destacados de la Selección de Canadá, se encuentra en la banca, por lo que es probable que el entrenador esté guardando el cambio para más avanzado el partido.