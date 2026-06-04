Grecia saca un empate ante el calificado Suecia en el último minuto del partido amistoso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026
Grecia se vio mejor por momentos ante un equipo de Suecia que se queda con ciertas dudas, cuando el Mundial está a una semana de arrancar: los griegos sin duda fue un buen sinodal.
En amistoso de corte internacional y preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el conjunto de Suecia medirá fuerzas ante Grecia en Estocolmo, en la despedida de esta escuadra de su país antes de competir en el Grupo F del Mundial.
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Grecia es un equipo con recursos, con un nivel importante y que será un bien sinodal para realizar los últimos ensayos, acotando que el cuadro griego no logró ir a esta edición mundialista de 48 selecciones que comienza ya el 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México con el duelo ante Sudáfrica.