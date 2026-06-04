Grecia saca un empate ante el calificado Suecia en el último minuto del partido amistoso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

En amistoso de corte internacional y preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el conjunto de Suecia medirá fuerzas ante Grecia en Estocolmo, en la despedida de esta escuadra de su país antes de competir en el Grupo F del Mundial.

Te podría interesar: La lista de AMISTOSOS HOY 4 de junio rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Grecia es un equipo con recursos, con un nivel importante y que será un bien sinodal para realizar los últimos ensayos, acotando que el cuadro griego no logró ir a esta edición mundialista de 48 selecciones que comienza ya el 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México con el duelo ante Sudáfrica.