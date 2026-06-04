Los partidos amistosos que se disputan HOY jueves 4 de junio, a una semana de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A solo una semana de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, están agendados partidos de mucho interés entre selecciones calificados al Mundial. Será un día este 4 de junio en el que México jugará su último cotejo de preparación y cuando dos amplios favoritos a ser campeones España y Francia saldrán a la cancha a probarse con sus flamantes equipos.

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La cartelera abre con el Suecia vs Grecia, donde los suecos tomarán apuntes antes de encarar la justa mundialista en donde lo esperan en el sector F Japón, Países Bajos y Túnez, siendo considerado uno de los grupos más complicados. Grecia por su parte sirve de sinodal, pues no avanzó al evento que arranca el 11 de junio.

Más tarde, Francia con sus seleccionados Mbappé y Démbele, dupla de terror para los rivales, chocan ante Costa de Marfil, siendo el penúltimo encuentro antes del Mundial pues aún les falta Irlanda para cerrar sus ensayos. Costa de Marfil tambié alista a su escuadra antes de encarar en el Grupo E, a las selecciones de Alemania, Curazao y Ecuador.

Este partido entre dos clasificados al Mundial, tendrá ya ese sabor y ese empuje.

De forma casi paralela, España se enfrentará a Irak, en partido donde ambos calificados al Mundial mostrarán sus argumentos. En la cancha podría haber solo un equipo pues existe una brecha enorme entre ambas escuadras.

Guatemala vs Chequia también sucede hoy 4 de junio, y ver lo que muestran los chequios es lo más relevante recordando que son rivales de México en el Estadio Ciudad de México en el tercer juego de fase de grupos.

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Esta es la agenda de amistosos del 4 de junio a una semana del Mundial

Suecia vs Grecia – 11:00 AM

Francia vs Costa de Marfil – 1:10 PM

México vs Serbia – 8:00 PM

Guatemala vs Chequia - 6:00 PM

España vs Irak - 1:00 PM

¿Dónde ver México vs Serbia?

En partido que despide a México antes del Mundial, se enfrentan a Serbia, selección que se asemeja al nivel de Chequia, confirmado así por el entrenador Veljko Paunović, en rueda de prensa del miércoles. Pese a no estar en el Mundial, los serbios vienen determinados a hacer un buen papel y poder dar un buen examen en este contexto mundialista.

Javier Aguirre dejó en el tintero si habrá cambios en la alineación respecto al último juego contra Australia, pero va enfocado en cerrar esta pretemporada de forma exitosa antes de pararse el 11 de junio en el Estadio Azteca.

El partido lo podrás ver EN VIVO desde las 7:50 de la tarde a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con la narración y comentarios del mejor equipo.