Suecia vs Túnez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido en el Estadio Monterrey, juego del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; marcador online

Las Selecciones de Suecia y Túnez debutan este domingo 14 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en la cancha del Estadio Monterrey en donde buscarán sumar sus primeros puntos del torneo y evitar rezagarse en un grupo en donde Japón y los Países Bajos empataron y dieron un partidazo.

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