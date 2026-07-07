Suiza vs Colombia | RESUMEN y PENALES de un duelo dramático rumbo a la clasificación
Noventa minutos no fueron suficientes. Suiza y Colombia protagonizaron un partido lleno de emociones, atajadas espectaculares, tiempos extra de infarto y una definición desde los once pasos que mantuvo al mundo entero al borde del asiento.
¡PARTIDO DE LOCURA HASTA EL ÚLTIMO SEGUNDO! Suiza y Colombia protagonizaron uno de los encuentros más emocionantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con oportunidades de gol, atajadas monumentales y momentos de máxima tensión.