Suiza vs Colombia: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de Octavos de Final del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca

Suiza vs Colombia será uno de los grandes partidos en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en duelo que sacará chispas desde Canadá.

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El juego se disputará este martes 7 de julio de 2026 en punto de las 1:40 pm tiempo del centro de México desde el Estadio Vancouver.