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Suiza vs combinado colombiano: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el resultado del partido de octavos de final en la justa de verano del martes 7 de julio; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo

Desde Vancouver, Suiza y el combinado colombiano se enfrentarán en el último juego de los octavos de final de la justa de verano más importante del balompié internacional

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Escrito por: Sebastian Cortés

Desde el mítico campo en Vancouver, Suiza se enfrenta al conjunto colombiano por el último boleto a los cuartos de final de la justa de verano más importante del balompié internacional. Ambas selecciones llegan en gran momento tras sus partidos anteriores, por lo que se espera un encuentro lleno de emociones.

Sigue el minuto a minuto presentado por Jaecoo 5.

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