Equipo de la Premier League le da bienvenida a mexicano

Este lunes 22 de septiembre del 2025, el conjunto del Sunderland de la Premier League publicó varias fotos en sus redes sociales con las que les dio la bienvenida a un mexicano al equipo.

Se trata de Ricardo Guerrero, aficionado del Sunderland que viajó desde Guadalajara para poder asistir al partido ante Aston Villa de la jornada cinco.

El club tuvo un detalle especial con el aficionado mexicano al hacer el viaje desde tan lejos y ver por primera vez al equipo en el Estadio de Luz. Sunderland lo bajó al terreno de juego, le tomó varias fotos en el campo solo y junto a varios futbolistas como Simon Adingra, Arthur Masuaku y Eliezer Mayenda y le dedicó un posteo especial.

Te puede interesar: ¡AMARGO DEBUT! Memo Ochoa recibe 5 GOLES en su debut con el AEL Limassol FC de Chipre

Sunderland reconoce a aficionado de Chivas

Ricardo Guerrero, aficionado de Chivas, fue entrevistado por el Sunderland y reveló que empezó a ser aficionado desde hace siete años al conocer al equipo por el documental de Netflix.

“Para ser honesto contigo, mi relación con Sunderland comenzó hace unos seis o siete ojos. Se siente muy natural, muy fácil. Conocí al equipo hace años durante el documental de Netflix”.

Ricardo explicó que se identificó con el club por el coraje que muestra, el sufrimiento a pesar de los cambios que ha tenido el club. Además, los colores lo hicieron identificarse con Chivas.

“Vi las cosas que suceden en el Club, el coraje que mostró, incluso a través del sufrimiento. Fue entonces cuando sentí una conexión - algo sobre Sunderland se quedó conmigo. Has pasado por tantos cambios, tantas luchas, y sin embargo sigues adelante. Eso es algo con lo que me puedo identificar. Incluso los colores de la camiseta se sentían familiares, como en casa. Acabo de comprometerme con el club desde allí. ”

El viaje lo planeó desde hace tiempo y lo ve como un sueño cumplido y tras la experiencia se considera más fan del Sunderland.

“Planeé este viaje hace un par de meses. Estaba viendo los Play-Offs en casa, y cuando ganó Sunderland sentí algo dentro de mí. Me dije a mí mismo: “Tengo que hacer esto, tengo que estar en ese estadio”. Cuando llegué a Sunderland, vi ríos de gente caminando en una dirección, todos en rojo y blanco. Cogí mi bolso y los seguí. Esa conexión, esa unión, fue increíble. He tenido suerte de ver el fútbol en España e Italia, pero lo que tienes aquí es único. Después de hoy, puedo decir que realmente me siento como un fan más del Sunderland. ”