Sunderland vs Manchester City: Ver EN VIVO el resultado de la Jornada 19 de la Premier League; marcador online

Comienza el 2026 y la Premier League no detiene su actividad. Este 1 de enero, Sunderland recibe al Manchester City en la Jornada 19 de la Liga de Inglaterra.

Dirigidos por Pep Guardiola, la escuadra de Manchester se ubica en el segundo puesto de la clasificación. Por su parte, el equipo comandado por Régis Le Bris es séptimo de la tabla en una competencia que lidera el Arsenal.