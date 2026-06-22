ÚLTIMA HORA: Suspenden partido de Francia vs Irak en el Mundial 2026

Se ha suspendido el primer partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido de Francia vs Irak, correspondiente a la Fecha 2 de la Fase de Grupos, ha sido detenido debido a la tormenta en el Estadio Filadelfia.

Durante el primer tiempo del partido, un gol de Kylian Mbappé puso en ventaja al equipo dirigido por Didier Deschamps. El delantero del Real Madrid hizo su tercer gol en el certamen luego de haber tenido un debut con doblete frente a Senegal. Con tres anotaciones, el atacante tiene un registro de 15 goles a lo largo de la historia de las Copas Mundiales, empatando la marca de Ronaldo Nazario y estando por debajo de Miroslav Klose (16) y Lionel Messi (18).

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