ÚLTIMA HORA: Suspenden partido pendiente de Chivas vs Tigres de la Jornada 1 del Apertura 2025

El partido entre Chivas y Tigres se encuentra suspendido. Este miércoles 17 de septiembre, el Estadio Akron es sede el juego pendiente entre el ‘Rebaño Sagrado’ y la escuadra de la UANL, sin embargo, el compromiso se ha retrasado debido a las malas condiciones del clima en Guadalajara.

Mediante redes sociales, la Liga BBVA MX ya emitió un breve comunicado para anunciar el retraso del partido en coordinación con las autoridades de Protección Civil, sin embargo, no dieron una hora estimada para el inicio del encuentro.

El partido @Chivas vs @TigresOficial en el Estadio Akron retrasará su inicio programado originalmente para las 19:07 hrs.



Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora del inicio… — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 18, 2025

Alineaciones Chivas vs Tigres

Chivas: Raúl Rangel, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Bryan González, Diego Campillo, Miguel Gómez, Cade Cowell, Efraín Álvarez, Luis Romo, Fernando González y Santiago Sandoval.

Tigres: Nahuel Guzmán, Joaquim Pereira, Marco Farfan, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Lainez, Francisco Córdova, Javier Aquino, Romulo Zanré, Bernardo Parra y Ángel Correa.

🚨 ¡Atención, ChivaHermanos! 🚨



🌧️ Debido a las condiciones climatológicas, nuestro partido ante Tigres, correspondiente a la jornada 1, ha sufrido una suspensión momentánea.



A través de nuestras redes sociales los mantendremos actualizados sobre la reanudación de las… pic.twitter.com/CN4aJQrelM — CHIVAS (@Chivas) September 18, 2025

