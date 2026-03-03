OFICIAL: América sufre BAJA de uno de sus REFUERZOS BOMBA en Jornada 9 del Clausura 2026

De cara a la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, hay malas noticias para el Club América. Dirigidos por André Jardine, el conjunto de Coapa recibe a los Bravos de Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes, partido a disputarse este miércoles 4 de marzo en punto de las 21:00 horas.

El jugador que se pierde el América vs Juárez

Para el juego de media semana, el cuadro azulcrema no va a estar completo. Vinícius Lima, refuerzo del América en la presente campaña, fue suspendido un juego tras ver la tarjeta roja en el duelo frente a Tigres. Ingresando al minuto 86, el futbolista de Brasil fue expulsado al 87' por una fuerte entrada sobre Jesús Angulo.

El Reporte Disciplinario señala un partido de castigo para el jugador proveniente del Fluminense por la Causal 4: Juego brusco y grave. De igual forma, el preparador físico del equipo, Marcos De Seixas, fue expulsado en la derrota del América vs Tigres por marcador de 1-4.

A lo largo del certamen en curso, Vinícius Lima tiene registro de 28 minutos durante tres partidos jugados. Por su parte, otro de los refuerzos como Raphael Veiga, ya ha sido titular en dos partidos teniendo marca de cuatro compromisos disputados en la Liga BBVA MX.

Durante el Torneo Clausura 2026, América marcha en el octavo lugar de la tabla general con registro de 11 puntos, resultado de tres victorias, dos empates y tres derrotas, poniendo en duda el puesto de André Jardine en el banquillo.

