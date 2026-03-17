Así va la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil al momento

Concluyó la actividad de este lunes 16 de marzo de la Jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, con dos partidos aun por disputar, y se aprieta la parte alta de la tabla con tres equipos empatados en el segundo puesto con 27 unidades.

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Así va la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil

Las Rayadas de Monterrey se mantiene como el único equipo invicto del torneo y con una diferencia de 30 goles a favor, tras derrotar este fin de semana al Atlas y lucen como las favoritas para llevarse el título de campeonas.

Un paso más abajo le siguen el Pachuca, Tigres y América empatados con 27 unidades, mientras que las Chivas marchan en quinto puesto con 26 puntos, pero con un partido pendiente que de ganar les permitiría ocupar el segundo lugar general en solitario.

La actividad de la Jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil continuará este martes 17 de marzo cuando se enfrenten Santos Laguna en contra de Cruz Azul y más tarde las Xolas de Tijuana recibirán a Pumas.

Geyse Da Silva celebrates her goal 1-0 of America during the 12th round match between America and Toluca as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Ciudad de los Deportes Stadium, on March 16, 2026 in Mexico City, Mexico.|MexSport Agency/MexSport Agency

Tabla general de la Liga BBVA MX Femenil al momento:

Rayadas - 32 puntos Pachuca - 27 puntos Tigres - 27 puntos América - 27 puntos Chivas - 26 puntos * Toluca - 25 puntos Cruz Azul - 18 puntos * Bravas de Juárez - 18 puntos * Mazatlán - 18 puntos Pumas - 17 puntos * Tijuana 15 puntos * León - 12 puntos Atlético de San Luis - 9 puntos Atlas - 8 puntos Puebla - 6 puntos Santos Laguna - 5 puntos * Necaxa - 4 puntos Querétaro 1 punto

* un partido pendiente

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