Leyenda de la Liga BBVA MX dirigirá en México

El Club León ya tendría al sustituto de Nacho Ambriz y el elegido para tomar las riendas de La Fiera sería Javier Gandolfi, entrenador argentino con paso por la Liga BBVA MX durante su etapa como jugador con Jaguares de Chiapas y Xolos de Tijuana.

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Javier Gandolfi será el nuevo entrenador de León

El León tiene amarrado a Javier Gandolfi como su nuevo director técnico, quien en su corta trayectoria en los banquillos ya ha dirigido a Talleres de Córdoba, Independiente del Valle y Atlético Nacional entregando un porcentaje de efectividad de 58.07%.

Gandolfi ya sabe lo que es conquistar la Liga BBVA MX como lo hizo durante su etapa como jugador en la que conquistó el torneo Apertura 2012 con el Tijuana tras vencer en la Final a Toluca, de la mano de Antonio Mohamed.

Previamente, Gandolfi había conquistar el Apertura 2010 de la entonces Liga de Ascenso que les dio a los fronterizos el pase a la Primera División Mexicana.

Como entrenador, Gandolfi ganó la Superliga de Colombia con el Atlético Nacional en 2025 y ahora buscará compartir su experiencia con el León, equipo que marcha en la posición 15 de la tabla con 10 puntos, pero que aun aspira a colarse en puestos de Liguilla.

Se espera que el argentino viaje a México esta misma semana, pero no podrá dirigir a León en el partido pendiente de este miércoles ante Chivas, sino que haría su debut en los banquillos hasta el duelo del fin de semana ante el Atlético de San Luis.

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