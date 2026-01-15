Toluca vs Santos Laguna: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 2 del Clausura 2026, marcador online

El Clausura 2026 continúa este miércoles 14 de enero su cierre de la Jornada 2 con el duelo entre Toluca y Santos Laguna, desde la cancha del Estadio Nemesio Diez.

El encuentro marcará la presentación de Toluca ante su afición tras el bicampeonato, en su primer partido como local del torneo. Los Diablos Rojos llegan luego de iniciar el Clausura 2026 con una victoria 1-0 como visitantes frente a Monterrey, resultado que se definió con anotación de Helinho y un penal atajado por Hugo González.

Por su parte, Santos Laguna comenzó el Clausura 2026 con una derrota 3-1 en casa ante Necaxa, resultado que lo ubica momentáneamente en el último lugar de la tabla tras la Jornada 1. El conjunto lagunero afronta su primer compromiso como visitante del campeonato.

Como antecedente, en el Apertura 2025, Toluca se impuso 4-2 a Santos en Torreón, pero en la estadística de los últimos 10 enfrentamientos, Toluca registra 8 victorias, Santos 2 triunfos y no se han presentado empates, una tendencia que se ha mantenido en sus duelos más recientes.

