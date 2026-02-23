Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 7 del Clausura 2026

Se fue la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. A pesar de haber perdido el invicto en la presente campaña, Chivas sigue liderando la competencia con 18 puntos. Dirigidos por Gabriel Milito, el ‘Rebaño Sagrado’ fue derrotado por Cruz Azul, escuadra que se ubica en el segundo puesto de la competencia con 16 unidades.

Por su parte, Pumas es tercero de la clasificación con 15 puntos tras ganarle a Monterrey. Comandados por Efraín Juárez, el Club Universidad Nacional sigue sin perder en el Clausura 2026 con registro de cuatro victorias y tres empates. Abajo, aparece Toluca con las mismas unidades, escudara que obtuvo los tres puntos frente a Necaxa en la Jornada 7.

El quinto sitio es de Pachuca con 14 puntos, seguido del Atlas con 13 y el Club América es séptimo con 11 unidades. El cuadro de André Jardine vio la victoria ante Puebla. Mientras que Tigres es octavo con marca de 10 unidades al igual que Rayados que se ubica en noveno.

Necaxa ocupa el décimo puesto con 9 unidades y abajo aparecen los Xolos de Tijuana con 8 puntos, seguido del Atlético de San Luis y León que tienen registro de 7.

El lugar 14 es de Querétaro con 5 puntos, seguido de Puebla con la misma cantidad y en la zona baja aparecen Juárez y Mazatlán con 4 unidades. Por su parte, Santos Laguna ocupa el fondo de la tabla general con un punto.

Cabe mencionar, que el partido de la Jornada 7 entre los 'Gallos Blancos' y Bravos de Juárez en el Estadio Corregidora será reprogramado.

Partidos de la Jornada 8 del Clausura 2026

Viernes 27 de febrero:



Querétaro vs Santos - 19:00 Hrs.

Mazatlán vs Pachuca - 19:00 Hrs.

Juárez vs Atlas - 21:00 Hrs.

Xolos vs Pumas - 21:06 Hrs.

Sábado 28 de febrero:

