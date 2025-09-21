¡Nuevo LÍDER e INVICTO! Tabla general ACTUALIZADA del Apertura 2025 tras la Jornada 9

Se esta disputando la Jornada 9 del Apertura 2025 y a falta de un partido para terminar la fecha, hay un nuevo Líder del torneo que se mantiene invicto.

Cruz Azul ocupa el primer lugar de la tabla con 23 puntos conseguidos, siete victorias al hilo y sin perder ningún encuentro hasta el momento.

En el segundo lugar se ubica Rayados con 22 puntos al perder su racha de victorias tras empatar 2-2 con el América . Toluca se ubica tercero con 19 puntos, seguido por el equipo de Jardine con 18 puntos en el cuarto lugar.

En quinto aparte Tijuana con 16 puntos, en sexto Tigres con 16 puntos y en séptimo y octavo Pumas y Pachuca con 13 puntos.

En noveno se ubica Juárez con 12 puntos, en décimo León con 11 puntos y en onceavo Necaxa con siete nueve puntos.

En lugar 12 se encuentro Chivas con siete puntos, Santos y Atlético de San Luis se ubica en el lugar 13 y 14 por el momento pues se enfrentarán el domingo 21 de septiembre y habrá cambios de posición.

Mazatlan, Atlas y Querétaro se ubican en el ugar 15, 16 y 17 con siete puntos igualmente y en último lugar Puebla con cuatro puntos.

Posiciones Liga BBVA MX Apertura 2025

Cruz Azul 23 puntos Rayados de Monterrey 22 puntos Toluca 19 puntos América 18 puntos Tijuana 16 puntos Tigres 16 puntos Pumas 13 puntos Pachuca 13 puntos Juárez 12 puntos León 11 puntos Necaxa 9 puntos Chivas 7 puntos Santos 7 puntos Atlético de San Luis 7 puntos Mazatlán 7 puntos Atlas 7 puntos Querétaro 7 puntos Puebla 4 puntos

