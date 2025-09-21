Rayados de Monterrey vs América: ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX hoy sábado 20 de septiembre

El último partido de este sábado 20 de septiembre del 2025, es el Rayados de Monterrey vs América que se disputará en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en el Estadio BBVA.

Un juego clave para Monterrey que buscará igualar su marca histórica de más triunfos consecutivos en la Liga BBVA MX. Ha logrado 8 triunfos de forma consecutiva y llegan al partido con 7 victorias al vencer al Atlético de San Luis, Atlas, León, Mazatlán, Necaxa, Puebla y Querétaro en el Apertura 2025.

Rayados llega, previo al inicio de la jornada 9, en el primer lugar de la tabla con 21 puntos conseguidos. Por su parte, América se ubica en el tercer lugar de la tabla con 17 puntos y llega de perder 2-1 ante Chivas.

El partido ha despertado muchas expectativas, el club informó que el Estadio estará totalmente llenó y se sospecha qu e Anthony Martial haría su debut con el equipo .

