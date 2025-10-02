Así va la tabla general de la UEFA Champions League tras la Jornada 2 en la temporada 2025-2026
La Jornada 2 de la Champions League ya es historia y dejó a equipos que van con paso perfecto buscando desde temprano avanzar a los Octavos de Final en esta temporada.
Se fue la Jornada 2 en la temporada 2025-2026 de la Champions League, en donde el máximo puntero en la clasificación hacia los Octavos de Final, lo tiene el Bayern Munich con seis puntos. Aún resta mucha historia en la Fase de Liga, pero las escuadras se lanzan con todo buscando prematuramente asegurar su acceso con los 16 mejores.
La Champions League tiene un nuevo formato y en esa competencia los equipos tienen una agenda de juegos en la Fase de Liga que les permite sumar puntos y avanzan directo los primeros ocho a los Octavos de Final; otros ocho lugares disponibles se los juegan los equipos que se queden ubicados entre el noveno lugar y el 24, para que una vez repartidos los 16 boletos se enfrenten para definir a las escuadras que irán a Cuartos de Final.
Ahora mismo, solo con dos jornadas jugadas de ocho, se empiezan a separar algunas escuadras, pero resta mucha historia en esta etapa de la Champions League.
Así marcha la clasificación en la Champions League luego de dos jornadas
Top 8 – Clasificación directa a Octavos de Final
- Bayern Múnich – 6 pts (+6)
- Real Madrid – 6 pts (+5)
- PSG – 6 pts (+3)
- Inter de Milán – 6 pts (+3)
- Arsenal – 6 pts (+2)
- Qarabag – 6 pts (+2)
- Borussia Dortmund – 4 pts (+3)
- Manchester City – 4 pts (+2)
Puestos 9 al 24 – Zona de Playoffs
- Tottenham – 4 pts
- Atlético de Madrid – 3 pts
- Newcastle United – 3 pts
- Marsella – 3 pts
- Club Brugge – 3 pts
- Sporting CP – 3 pts
- Eintracht Frankfurt – 3 pts
- Barcelona – 3 pts
- Liverpool – 3 pts
- Chelsea – 3 pts
- Napoli – 3 pts
- Union Saint-Gilloise – 3 pts
- Galatasaray – 3 pts
- Atalanta – 3 pts
- Juventus – 2 pts
- Bodo/Glimt – 2 pts
Puestos 25 al 36 – Eliminados por ahora
- Bayer Leverkusen – 2 pts
- Villarreal – 1 pt
- PSV Eindhoven – 1 pt
- FC Copenhague – 1 pt
- Olympiacos – 1 pt
- AS Mónaco – 1 pt
- Slavia Praga – 1 pt
- Pafos – 1 pt
- Benfica – 0 pts
- Athletic Club – 0 pts
- Ajax – 0 pts