Así va la tabla general de la UEFA Champions League tras la Jornada 2 en la temporada 2025-2026

Se fue la Jornada 2 en la temporada 2025-2026 de la Champions League, en donde el máximo puntero en la clasificación hacia los Octavos de Final, lo tiene el Bayern Munich con seis puntos. Aún resta mucha historia en la Fase de Liga, pero las escuadras se lanzan con todo buscando prematuramente asegurar su acceso con los 16 mejores.

La Champions League tiene un nuevo formato y en esa competencia los equipos tienen una agenda de juegos en la Fase de Liga que les permite sumar puntos y avanzan directo los primeros ocho a los Octavos de Final; otros ocho lugares disponibles se los juegan los equipos que se queden ubicados entre el noveno lugar y el 24, para que una vez repartidos los 16 boletos se enfrenten para definir a las escuadras que irán a Cuartos de Final.

Ahora mismo, solo con dos jornadas jugadas de ocho, se empiezan a separar algunas escuadras, pero resta mucha historia en esta etapa de la Champions League.

Así marcha la clasificación en la Champions League luego de dos jornadas

Top 8 – Clasificación directa a Octavos de Final



Bayern Múnich – 6 pts (+6) Real Madrid – 6 pts (+5) PSG – 6 pts (+3) Inter de Milán – 6 pts (+3) Arsenal – 6 pts (+2) Qarabag – 6 pts (+2) Borussia Dortmund – 4 pts (+3) Manchester City – 4 pts (+2)

Puestos 9 al 24 – Zona de Playoffs



Tottenham – 4 pts Atlético de Madrid – 3 pts Newcastle United – 3 pts Marsella – 3 pts Club Brugge – 3 pts Sporting CP – 3 pts Eintracht Frankfurt – 3 pts Barcelona – 3 pts Liverpool – 3 pts Chelsea – 3 pts Napoli – 3 pts Union Saint-Gilloise – 3 pts Galatasaray – 3 pts Atalanta – 3 pts Juventus – 2 pts Bodo/Glimt – 2 pts

Puestos 25 al 36 – Eliminados por ahora



Bayer Leverkusen – 2 pts Villarreal – 1 pt PSV Eindhoven – 1 pt FC Copenhague – 1 pt Olympiacos – 1 pt AS Mónaco – 1 pt Slavia Praga – 1 pt Pafos – 1 pt Benfica – 0 pts Athletic Club – 0 pts Ajax – 0 pts