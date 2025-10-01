Probablemente sea una lesión a largo plazo: entrenador de Rodrigo Huescas en Copenhague sobre la lesión del mexicano en Champions League

El jugador mexicano Rodrigo Huescas preocupa en niveles superlativos en el Copenhague , luego de haberse lesionado este miércoles en el juego de Champions League ante el Qarabag, pues aunque no se tienen estudios médicos contundentes, el entrenador de Huescas ha recibido un primer panorama y no es alentador.

“Probablemente sea una lesión a largo plazo”, fue parte de la declaración de Neestrup Hansen luego de caer por 2-0 en el duelo de Champions League, de la etapa Fase de Liga.

En su esquema el lateral mexicano salió de titular, pero en el minuto 11 Rodrigo Huescas tuvo una jugada en la que se disputaba el balón y sin que hubiera algún tipo de falta, el mexicano se lastimó, se llevó mano a la rodilla y de inmediato se intuyó que era algo de cuidado, pues salió con un gesto de profundo dolor y en camilla.

Rodrigo Huescas de 22 años, podría haberse lastimado la rodilla derecha de gravedad, y solo fue un ligero contacto el que tuvo contra la pierna del rival del Qarabag, pero la lesión puede radicar en que expusó como pierna de apoyo.

La declaración que enciende las alarmas en Copenhaguen y México, sobre la lesión de Huescas.

“Desafortunadamente, probablemente sea una lesión a largo plazo, y lo siento mucho por él si es lo que tememos. Está teniendo una gran temporada y también tiene muchas ganas de jugar el Mundial con México el año que viene, pero ahora tenemos que ver qué muestran las pruebas”, comentó el timonel Neestrup Hansen.

El hecho de que el timonel mencione el tema del Mundial, compromete seriamente a Huescas, pues está el Mundial a solo 9 meses de arrancar el 11 de junio del 2026, y una lesión como podría ser meniscos, rótula o ligamentos, como ya lo adelantó puede requerir de una recuperación de meses.

De momento está casi cantado que Rodrigo Huescas no será incluido en la convocatoria de la Selección Mexicana que enfrentará próximamente a Colombia y Ecuador, en duelo de preparación rumbo a la Copa del Mundo.