Así va la tabla de goleo del Clausura 2026 tras la Jornada 5 de la Liga BBVA MX Femenil

Se han jugado ya cinco jornadas del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y solo una jugadora se posiciona como la líder de goleo con siete anotaciones y contribuyendo para que su equipo se posicione como uno de los cuatro mejores del certamen.

Así va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil

Charlyn Corral se ha destapado como la goleadora del torneo Clausura 2026 luego de cinco jornadas gracias a un par de hat tricks convertidos en sus dos más recientes partidos y que contribuyeron para que el Pachuca derrotara a Necaxa y Puebla.

La experimentada delantera busca mantener su hegemonía como la goleadora de la Liga BBVA MX Femenil y conquistar el título de goleo por quinta vez consecutiva y sexto en su palmarés personal.

En los últimos cinco torneos, Corral ha mejorado su cuota goleadora hasta llegar a los 22 tantos en el Apertura 2025, una marca que buscará romper esta campaña en la que ya ha logrado marcar en siete oportunidades.

Sin embargo, tendrá enfrente a la francesa Le Sommer del Toluca que también mantiene una destacada inercia goleadora con seis anotaciones, mientras que Hix, Nicosia y Ordóñez han convertido cinco veces en lo que va del Clausura 2026.

Charlyn Corral celebrates her goal 2-0 of Pachuca during the 4th round match between Pachuca vs Guadalajara as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Hidalgo Stadium, on January 20, 2026 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.|Ulises Naranjo/Ulises Naranjo

Tabla de goleadoras del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Charlyn Corral | Pachuca - 7 goles Claudine Le Sommer | Toluca - 6 goles Angelina Hix | Pumas - 5 goles Nina Nicosia | Pachuca - 5 goles Diana Ordoñez | Tigres - 5 goles Lucia García | Rayadas - 4 goles Irene Guerrero | América - 3 goles Jheniffer Da Silva | Tigres - 3 goles Deisy Ojeda | Tijuana - 3 goles Taiwo Lawal | Mazatlán - 3 goles Burkenroad | Rayadas - 3 goles

