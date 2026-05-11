Así queda la tabla de goleo de la Liguilla tras los cuartos de final de la Liga BBVA MX

La Liguilla del Clausura 2026 explotó por completo. Los cuartos de final dejaron de todo: series dramáticas, eliminaciones inesperadas, remontadas que parecían imposibles y una batalla por el campeonato de goleo que sigue completamente abierta rumbo a las semifinales.

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Y mientras algunos equipos se quedaron en el camino, varios futbolistas aprovecharon el caos para meterse de lleno en la pelea individual.

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Pumas y América protagonizaron una serie de locura

La eliminatoria más salvaje de toda la fase final se vivió entre Pumas y América.

Después del 3-3 en la ida, la vuelta en Ciudad Universitaria volvió a convertirse en un intercambio brutal de golpes. La serie terminó 6-6 en el marcador global, en uno de los cruces más espectaculares que ha dejado una Liguilla en los últimos años.

En medio de ese vendaval ofensivo, Jordan Carrillo terminó colocándose como uno de los líderes de goleo de la Fiesta Grande con dos anotaciones. También aparecieron nombres como Alejandro Zendejas, Uriel Antuna y Juninho Vieira, todos metidos ya en la pelea.

Tabla de goleo de la Liguilla Clausura 2026 al momento

Pos Jugador Club Goles 1 Jordan Carrillo Pumas 2 1 Santiago Sandoval Guadalajara 2 1 Christian Ebere Cruz Azul 2 1 Enner Valencia Pachuca 2 1 Alejandro Zendejas América 2 6 Juninho Vieira Pumas 1 7 Uriel Antuna Pumas 1 8 Nathanael Ananias Pumas 1 9 Rubén Duarte Pumas 1 10 Ricardo Marín Guadalajara 1

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Chivas y Cruz Azul avanzan a semifinales

Mientras Pumas sobrevivía a una guerra futbolística, Chivas firmó una de las remontadas más inesperadas del torneo.

Después de perder 3-1 en el Volcán, el Rebaño derrotó 2-0 a Tigres en el Estadio Akron y avanzó gracias al criterio de posición en la tabla. El héroe rojiblanco fue Santiago Sandoval, quien llegó a dos goles en esta Liguilla y ahora comparte el liderato individual.

Del otro lado, Cruz Azul confirmó su crecimiento desde la llegada de Joel Huiqui. La Máquina eliminó al Atlas y volvió a mostrar contundencia ofensiva. Christian Ebere solo apareció en el duelo de ida y permanece dos anotaciones en la fase final.

Pachuca silenció al Toluca de Mohamed

Otro de los golpes más fuertes de los cuartos fue la eliminación del Toluca.

El equipo de Antonio Mohamed llegó como uno de los favoritos, pero Pachuca terminó sacándolo de la competencia con una serie muy inteligente tácticamente. Enner Valencia volvió a responder en el momento importante y también alcanzó la cima de la tabla de goleo.

Ahora, con semifinales definidas entre Cruz Azul vs Chivas y Pumas vs Pachuca, la pelea individual promete subir todavía más de temperatura.