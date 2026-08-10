Así queda la tabla de goleo de la Leagues Cup, luego de disputarse la segunda jornada de la Leagues Cup 2026

La segunda jornada de la Leagues Cup 2026 terminó con grandes actuaciones individuales de múltiples futbolistas tanto de la Liga BBVA MX como de la MLS como el golazo de Brian Rodríguez contra los Portland Timbers. La más destacada fue la de Myrto Uzuni, quien anotó un triplete sobre el Club Puebla y eso le permitió colocarse como el goleador del torneo al momento a falta de un partido de actividad en la primera ronda.

El resto de la tabla de goleadores incluye a 16 jugadores con dos goles entre los que destacan Hugo Cuypers de Rayados de Monterrey; Lionel Messi de Inter Miami; Pablo Ruzi del Real Salt Lake; Brian Rodríguez del América; Rafa Llorente de Atlético San Luis; Cole Bassett de Portland Timbers; José Paradela de Cruz Azul; y Óscar Estupiñán de FC Juárez.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Clubes mexicanos Clasificados a la segunda ronda de la Leagues Cup 2026 tras los juegos de HOY domingo 9 de agosto

En total, después de 36 juegos, divididos entre las dos jornadas de la fase de grupos, 84 jugadores han logrado marcar goles en la edición 2026 de la Leagues Cup. Todo apunta a que la cantidad aumentará durante la última jornada que comenzará a partir del 11 de agosto con los duelos entre Charlott FC y Pachuca y el de Columbus Crew contra Pumas de la UNAM.

Los 10 mejores goleadores de la Leagues Cup 2026

Con un solo jugador con tres goles, gracias a la destacada actuación de Uzuni, y 16 más con dos tantos anotados, es preciso reducir la lista a los mejores 10 anotadores de la Leagues Cup con base en la lista de Sofascore, porque esta es una de las más extensas en los años recientes.

