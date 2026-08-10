CONFIRMADO: Clubes mexicanos Clasificados a la segunda ronda de la Leagues Cup 2026 tras los juegos de HOY domingo 9 de agosto

La segunda tanda de partidos de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 llegó a su fin con los triunfos de América y de San Diego FC sobre Portland Timbers y Xolos de Tijuana, respectivamente. Con ello en consideración, estos serían los equipos mexicanos clasificados a la ronda de cuartos de final del torneo entre equipos de la Liga BBVA MX y de la MLS.

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Los representantes de la Liga BBVA MX en los cuartos de final de la Leagues Cup

La Liga BBVA MX solo tiene cuatro equipos con seis puntos. Los mexicanos clasificados al momento son FC Juárez, América, Cruz Azul y León. Los equipos que están en la contienda y que pueden cambiar su destino en la última fecha de actividad de la Leagues Cup 2026 son Tigres, con cuatro puntos; Toluca, Monterrey y Atlante, con tres unidades cada uno.

Los Bravos tendrán un juego complicado porque deberán medirse ante el Real Salt Lake, que necesita de ganar y otra serie de resultados para avanzar. Por su parte, las Águilas tiene la ventaja de la localía para enfrentar al Austin FC en el Estadio Banorte. “La Máquina” deberá cerrar la fase de grupos ante Chicago Fire y un triunfo no suena descabellado para el actual campeón del futbol mexicano. Los “Esmeraldas” son los que podrían salir si caen ante Inter Miami y los equipos de abajo suman en sus respectivos encuentros.

Los representantes de la MLS en los cuartos de final de la Leagues Cup

El grupo de la MLS es el más peleado ya que seis equipos suman seis puntos y hay uno con cinco. Por ahora, los cuatro clasificados de la liga estadounidense serían Austin FC, Charlotte FC, Chicago Fire y FC Cincinnati. Sin embargo, Columbus Crew y FC Dallas aún están en la contienda porque también ganaron sus dos partidos. El LAFC aún aspira a quedar entre los mejores cuatro porque suman cinco puntos.

Aunque Austin está virtualmente clasificado, caer ante el América en la última jornada sería catastrófico. Charlotte FC puede tenerlo fácil porque enfrentará a un Pachuca que está eliminado. Chicago Fire estará complicado porque se verá las caras con Cruz Azul. Finalmente, Cincinnati cierra con Atlas, otro de los equipos eliminados de la contienda interligas.