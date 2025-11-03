¡IMPARABLES!: Así queda la tabla de goleo tras la Jornada 16 de la Liga MX
Los delanteros más letales no aflojan: la tabla de goleo de la Liga MX se calienta rumbo al cierre del Apertura 2025, a falta de una jornada.
La tensión y lucha por hacerse por el título de goleo de la Liga MX está que arde. Dos extranjeros y un mexicano no se rinden, y todo se definirá en la última fecha, en donde todo puede pasar.
La Jornada 16 fue una mezcla de goles, drama y duelos directos que sacudieron la parte alta del goleo individual.
Joao Paulo Dias (Toluca) y Joao Pedro Geraldino (Atlético San Luis) siguen empatados en la cima con 11 goles cada uno, pero ahora sienten la presión de Armando 'La Hormiga' González (Chivas), quien llegó a 10 tantos y se perfila como el mexicano con más posibilidades de pelear el título.
Detrás, Germán Berterame, Juan Brunetta y Sergio Canales siguen siendo protagonistas para Monterrey y Tigres, ambos con ocho goles, mientras que Ángel Sepúlveda de Cruz Azul y Paul Rodríguez del América no se rinden. A solo una jornada del cierre, la lucha por el trofeo de máximo goleador promete un final de película.
Resumen del partido: Puebla 0 - 3 Cruz Azul | Jornada 16 | Apertura 2025
Lo más destacado de la Jornada 16 de la Liga MX
Cruz Azul cerró una de sus mejores semanas del torneo. Con un contundente 3-0 ante Puebla, La Máquina no solo aseguró el liderato general a falta de una jornada, sino que reafirmó su candidatura al título del Apertura 2025.
Nicolás Larcamón volvió a darle equilibrio y agresividad a un equipo que juega con la confianza de quien sabe que puede con cualquiera.
En el norte, el Clásico Regio volvió a dejar drama: Monterrey y Tigres empataron 1-1 con goles de Sergio Canales y Ángel Correa, un resultado que mantuvo la tensión en la tabla, pero también el orgullo regio intacto.
Mientras tanto, en el Azteca, América derrotó 2-0 a León, con una actuación sólida que los mantiene en la pelea por los primeros puestos.
Tabla de goleo individual – Jornada 16
|Posición
|Jugador
|Club
|Goles
|Minutos Jugados
|Anota cada
|Nacionalidad
|1º
|Joao Paulo Dias
|Toluca
|11
|899
|81.73 min
|Portugués
|1º
|Joao Pedro Geraldino
|Atlético de San Luis
|11
|1409
|128.09 min
|Italiano
|3º
|Armando González
|Guadalajara
|10
|955
|95.50 min
|Mexicano
|4º
|Germán Berterame
|Monterrey
|9
|1395
|155.00 min
|Argentino
|5º
|Juan Francisco Brunetta
|Tigres
|8
|1267
|158.38 min
|Argentino
|6º
|Sergio Canales
|Monterrey
|8
|1104
|138.00 min
|Español
|7º
|Oscar Eduardo Estupiñán
|FC Juárez
|8
|934
|116.75 min
|Colombiano
|8º
|Ángel Baltazar Sepúlveda
|Cruz Azul
|7
|722
|103.14 min
|Mexicano
|9º
|Paul Brian Rodríguez
|América
|7
|964
|137.71 min
|Uruguayo
|10º
|Ángel Martín Correa
|Tigres
|7
|1373
|196.14 min
|Argentino