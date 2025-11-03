¡IMPARABLES!: Así queda la tabla de goleo tras la Jornada 16 de la Liga MX

La tensión y lucha por hacerse por el título de goleo de la Liga MX está que arde. Dos extranjeros y un mexicano no se rinden, y todo se definirá en la última fecha, en donde todo puede pasar.

La Jornada 16 fue una mezcla de goles, drama y duelos directos que sacudieron la parte alta del goleo individual.

Joao Paulo Dias (Toluca) y Joao Pedro Geraldino (Atlético San Luis) siguen empatados en la cima con 11 goles cada uno, pero ahora sienten la presión de Armando 'La Hormiga' González (Chivas), quien llegó a 10 tantos y se perfila como el mexicano con más posibilidades de pelear el título.

Detrás, Germán Berterame, Juan Brunetta y Sergio Canales siguen siendo protagonistas para Monterrey y Tigres, ambos con ocho goles, mientras que Ángel Sepúlveda de Cruz Azul y Paul Rodríguez del América no se rinden. A solo una jornada del cierre, la lucha por el trofeo de máximo goleador promete un final de película.

Resumen del partido: Puebla 0 - 3 Cruz Azul | Jornada 16 | Apertura 2025

Lo más destacado de la Jornada 16 de la Liga MX

Cruz Azul cerró una de sus mejores semanas del torneo. Con un contundente 3-0 ante Puebla, La Máquina no solo aseguró el liderato general a falta de una jornada, sino que reafirmó su candidatura al título del Apertura 2025.

Nicolás Larcamón volvió a darle equilibrio y agresividad a un equipo que juega con la confianza de quien sabe que puede con cualquiera.

En el norte, el Clásico Regio volvió a dejar drama: Monterrey y Tigres empataron 1-1 con goles de Sergio Canales y Ángel Correa, un resultado que mantuvo la tensión en la tabla, pero también el orgullo regio intacto.

Mientras tanto, en el Azteca, América derrotó 2-0 a León, con una actuación sólida que los mantiene en la pelea por los primeros puestos.

Tabla de goleo individual – Jornada 16