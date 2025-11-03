deportes
¡IMPARABLES!: Así queda la tabla de goleo tras la Jornada 16 de la Liga MX

Los delanteros más letales no aflojan: la tabla de goleo de la Liga MX se calienta rumbo al cierre del Apertura 2025, a falta de una jornada.

GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
Liga MX
La tensión y lucha por hacerse por el título de goleo de la Liga MX está que arde. Dos extranjeros y un mexicano no se rinden, y todo se definirá en la última fecha, en donde todo puede pasar.

La Jornada 16 fue una mezcla de goles, drama y duelos directos que sacudieron la parte alta del goleo individual.
Joao Paulo Dias (Toluca) y Joao Pedro Geraldino (Atlético San Luis) siguen empatados en la cima con 11 goles cada uno, pero ahora sienten la presión de Armando 'La Hormiga' González (Chivas), quien llegó a 10 tantos y se perfila como el mexicano con más posibilidades de pelear el título.

Detrás, Germán Berterame, Juan Brunetta y Sergio Canales siguen siendo protagonistas para Monterrey y Tigres, ambos con ocho goles, mientras que Ángel Sepúlveda de Cruz Azul y Paul Rodríguez del América no se rinden. A solo una jornada del cierre, la lucha por el trofeo de máximo goleador promete un final de película.

Resumen del partido: Puebla 0 - 3 Cruz Azul | Jornada 16 | Apertura 2025

Lo más destacado de la Jornada 16 de la Liga MX

Cruz Azul cerró una de sus mejores semanas del torneo. Con un contundente 3-0 ante Puebla, La Máquina no solo aseguró el liderato general a falta de una jornada, sino que reafirmó su candidatura al título del Apertura 2025.
Nicolás Larcamón volvió a darle equilibrio y agresividad a un equipo que juega con la confianza de quien sabe que puede con cualquiera.

En el norte, el Clásico Regio volvió a dejar drama: Monterrey y Tigres empataron 1-1 con goles de Sergio Canales y Ángel Correa, un resultado que mantuvo la tensión en la tabla, pero también el orgullo regio intacto.
Mientras tanto, en el Azteca, América derrotó 2-0 a León, con una actuación sólida que los mantiene en la pelea por los primeros puestos.

Tabla de goleo individual – Jornada 16

PosiciónJugadorClubGolesMinutos JugadosAnota cadaNacionalidad
Joao Paulo DiasToluca1189981.73 minPortugués
Joao Pedro GeraldinoAtlético de San Luis111409128.09 minItaliano
Armando GonzálezGuadalajara1095595.50 minMexicano
Germán BerterameMonterrey91395155.00 minArgentino
Juan Francisco BrunettaTigres81267158.38 minArgentino
Sergio CanalesMonterrey81104138.00 minEspañol
Oscar Eduardo EstupiñánFC Juárez8934116.75 minColombiano
Ángel Baltazar SepúlvedaCruz Azul7722103.14 minMexicano
Paul Brian RodríguezAmérica7964137.71 minUruguayo
10ºÁngel Martín CorreaTigres71373196.14 minArgentino
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
