La humillante burla que Allan Saint-Maximin hizo en el Pumas vs América y nadie se dio cuenta

América goleó a los Pumas de la UNAM y las burlas no se hicieron esperar. El refuerzo francés de las Águilas, Allan Saint-Maximin, poco a poco sigue ganándose el corazón de los azulcremas y ahora se burló de los universitarios con un mensaje en sus redes sociales. La noche que vivieron los de la máxima casa de estudios y Efraín Juárez no fue la mejor desde que llegó al Pedregal.

Pumas es el equipo más indisciplinado de la Liga BBVA MX. Allan Saint-Maximin se hizo presente en el marcador, pero no precisamente con un gol directo. El francés sabe que jugar estos partidos es importante desde cualquier rincón y en sus redes sociales se burló de los Pumas al escribir: “Pumas marcó un gol para Maximin”. Hay que recordar que el primer gol se dio tras un disparo que Navas sacó muy bien, pero el rebote le pegó a Angulo y se metió en su propia portería.

Un aficionado de Pumas fue quien inició todo. En su cuenta de X subió un video y un post asegurando que Bennevendo le ganó una jugada a Allan Saint-Maximin. El exdelantero del Newcastle le respondió y ahí fue cuando se burló del gol de Angulo, con el que el América, hasta ese momento, igualaba el marcador en el Clásico Capitalino.

Te puede interesar:



Pumas marcó un gol para Maximin 👊



América vs Pumas https://t.co/ndBDSG3kGn pic.twitter.com/8bgvG4JMr8 — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) September 28, 2025

Jardine destaca la actuación de sus futbolistas

André Jardine, entrenador del América, sabe que los clásicos se deben jugar con mucha entrega y cabeza. Reconoció que sus jugadores salieron comprometidos, pues sabían que no les podía pasar lo mismo que les sucedió contra Chivas, donde al final terminaron perdiendo 2-0. También alabó a Alejandro Zendejas y su enorme calidad, siendo el referente de los de Coapa.

“En el momento que cae el primer gol, ya te llenas de confianza; el grupo se llena de confianza, el grupo sabe el potencial que tiene. Entonces, una victoria redonda, completa, tal cual la actuación de (Alejandro) Zendejas”, comentó el timonel brasileño y tricampeón con el América.