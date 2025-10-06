Estos son los goles que suma Gilberto Mora en la Selección Mexicana y cuál es su valor en el mercado

Uno de los grandes motivos por los cuales el aficionado mexicano está abrazando al equipo Sub-20 de la Selección Mexicana tiene nombre y apellido. Gilberto Mora se está convirtiendo en un fenómeno viral que unió e ilusionó a un aficionado mexicano . Por ello vale la pena recordar cuántos goles tiene con México y cuál es su valor en mercado.

¡Con 16 años! Gilberto Mora rompe la Liga MX y se lleva el MVP de la jornada

¿Cuántos goles tiene Gilberto Mora con la Selección Mexicana?

Lo inverosímil con el niño nacido el 14 de octubre del 2008, es que ya marcó muchos goles en este año donde cuenta con 16 años. Tanto en su equipo de primera división en México, como con la Selección Nacional, ya acumula algunos tantos. En ese sentido, se entiende que la gente está vuelta loca con el futbol del nacido en Chiapas.

Estos son sus números goleadores a nivel Selección Nacional:

México Sub-20 - 3 goles (al momento).

3 goles (al momento). México Sub-18 - 1 gol.

1 gol. México Sub-17 - 2 goles.

2 goles. México Sub-16 - 1 gol.

1 gol. México Sub-15 - 9 goles.

Es decir, cuenta con 16 anotaciones en las distintas categorías menores, donde ha participado, tomando en cuenta que aunque no ha marcado ya debutó con el seleccionado mayor.

¿Cuánto vale la ficha de Gilberto Mora en estos momentos?

Aunque a esa edad es complicado evaluar a los futbolistas, algunos sitios como Transfermarkt ya le empiezan a dar su respectiva importancia calculando el precio. Y según lo dicho por este sitio especializado en transferencias, fichajes, precios y demás... El joven de casi 17 años valdría 4.5 millones de euros.

¿Cuántos goles tiene Gilberto Mora con Xolos?

Después de ser debutado sorpresivamente por Juan Carlos Osorio en el 2024, Gilberto ha dado pasos agigantados en su carrera que permiten pensar en cosas grandes. Aunque no era titular indiscutible, poco a poco se ganó la confianza del profe colombiano y hoy también con Sebastián Abreu.

Y previo a su participación con México Sub-20, Mora acumula 41 partidos, siete goles, dos asistencias y dos tarjetas amarillas.

¿Cuándo debutó Gilberto Mora en la Liga BBVA MX?