Así va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 9 del Apertura 2025

Dos jugadores comparten la cima del goleo y Cruz Azul se mantiene entre los protagonistas tras hacerse con el liderato. Así quedó la tabla tras la Jornada 9.

Sergio Canales de Rayados anota el segundo gol ante el América...
Gustavo Valdez/MEXSPORT
Sergio Canales anota el segundo gol ante el América.
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
Liga MX
La Jornada 9 del Apertura 2025 dejó cambios importantes en la lucha por el título de goleo. Sergio Canales (Monterrey) y Joao Pedro (Atlético de San Luis) quedaron igualados en lo más alto de la tabla con seis anotaciones cada uno. Ambos han mostrado regularidad y mantienen un paso firme para pelear hasta el final.

Resumen del partido: Mazatlán 1-1 Atlas | Jornada 9 | Apertura 2025

Detrás de ellos aparece el goleador de Cruz Azul, Ángel Sepúlveda, con cinco tantos en apenas 536 minutos jugados, lo que lo coloca como uno de los delanteros más eficientes del torneo. Con el regreso tras lesión confirmado, promete seguir sumando y mantener a La Máquina en la parte alta.

El resto del top 5 lo completan Germán Berterame (Monterrey) y Frank Boya (Tijuana), también con cinco goles, en un arranque que confirma a Rayados y Xolos como equipos con artillería pesada.

Cruz Azul, entre la cima y la pelea

Más allá de Sepu, Gabriel ‘Toro’ Fernández también aparece en el listado con tres goles, destacando por su aporte ofensivo y demostrando que Cruz Azul tiene opciones en ataque, y eso que el atacante cementero apenas ha comenzado a tener minutos gracias a la lesión del ‘Cuate’ Sepúlveda. El rendimiento de ambos delanteros refuerza la ilusión cementera en un torneo donde además ya disfrutan del liderato general.

La lucha por el goleo individual promete ser una carrera de varios capítulos. Con nombres como Lucas Ocampos (Monterrey), Ángel Correa (Tigres), Ismael Díaz (León) y Armando ‘La Hormiga’ González (Chivas) en la pelea, las próximas jornadas podrían marcar un nuevo vuelco en la clasificación.

Tabla de goleo tras la Jornada 9

PosiciónJugadorClubGolesMinutos jugadosAnota cada…
1Sergio CanalesMonterrey6697116.17 min
1Joao Pedro GeraldinoAtlético de San Luis6779129.83 min
3Ángel SepúlvedaCruz Azul5536107.20 min
4Germán BerterameMonterrey5794158.80 min
5Frank BoyaTijuana5608121.60 min
6Lucas OcamposMonterrey4400100.00 min
7Ángel CorreaTigres4801200.25 min
8Ismael DíazLeón438195.25 min
9Armando GonzálezGuadalajara4531132.75 min
10Gabriel FernándezCruz Azul326688.67 min
