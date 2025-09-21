No pudo triunfar con Cruz Azul y su nuevo equipo en el extranjero, ya tampoco lo quiere; debe de regresar a La Noria

Mientras el Cruz Azul está viviendo en los cuernos de la luna , uno de los futbolistas que tiene prestados en el extranjero ya fue notificado que no seguirá en el equipo en el que actualmente milita. Camilo Cándido actualmente juega en el Atlético Nacional de Colombia. El uruguayo llegó a México para ser un refuerzo bomba de los celestes, pero jamás logró adaptarse. En diciembre tendrá que regresar a La Noria, pues los cafetaleros no harán válida su compra.

El Cruz Azul venció a Juárez el fin de semana. Son líderes generales y se están robando la Liga BBVA MX. Diversos medios colombianos aseguran que Camilo Cándido no entra en planes de la directiva y no dejarían más tiempo al uruguayo. El lateral con el Cruz Azul solamente jugó 38 partidos, marcó un gol y puso una asistencia. Jamás se logró adaptar y aunque se le buscó acomodo en la Liga BBVA MX, al final su futuro terminó en el Atlético Nacional. Ahora La Máquina deberá de ver si tiene espació en los NFM (No Formados en México) y darle una segunda oportunidad.

Cruz Azul necesita salidas para poder tener ingresos

Hasta el momento, el Cruz Azul tiene completas sus plazas de extranjeros. Kevin Mier, Wiler Ditta, Gonzalo Piovi, Mateusz Bogusz, Nacho Rivero, José Paradela, Lorenzo Faravelli, Carlos Rotondi y Gabriel Fernández son los nueve extranjeros que tiene La Máquina registrados. El reglamente de la Liga BBVA MX es claro y no permite a los equipos tener más foráneos, ya sea en el Primer Equipo o la Sub 20. Si en dado caso Cándido regresa, se tendría que deshacer de una de sus estrellas.

El verano fue muy complicado para La Máquina, quería un delantero extranjero y no lo consiguió. Ahora, todo indica que su prioridad para el mercado de invierno es seguir buscando en goleador, por lo que el futuro de Camilo Cándido está en el aire. Lo más seguro es que le busquen acomodo en otro club, ya sea en México o en el extranjero.