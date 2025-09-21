Nicolás Larcamón cuanta toda la verdad sobre la relación entre Ángel Sepúlveda y Toro Fernández en Cruz Azul

En Cruz Azul la felicidad es totalmente radiante. El equipo de Nicolás Larcamón es líder de la tabla general y el único invicto del Apertura 2025. Este fin de semana vencieron a los Bravos de Juárez por pizarra de 3-2 y el timonel argentino reveló toda la verdad de la relación entre Ángel Sepúlveda y “Toro” Fernández. Ambos pelean por la titularidad de centros delanteros y están dando resultados.

El entrenador Nicolás Larcamón confesó cómo es la relación entre sus delanteros en Cruz Azul. Destacó que los futbolistas tienen una competencia interna importante y que eso le ayuda al equipo, pues siempre quieren mejorar. Las dianas fueron obra de Luka Romera, Gabriel Fernández y José Paradela. Sepúlveda antes de su lesión era un irremplazable y el goleador del campeonato, por lo que cuando regrese tendrá que luchar por ambos lugares.

“Por suerte son grandes futbolistas, grandes compañeros, grandes personas. Me saco el sombrero porque tienen una humildad no común en centrodelanteros. Tenemos muy bien cubierta la posición y sobre todo con gente con un espíritu muy colectivo, eso es lo fundamental. Que compitan, tratar de llevarlos a los dos lo más contento posible y después en favor del equipo lo que tengamos que decidir”, dijo Larcamón al término del encuentro ante Juárez.

Cruz Azul se está robando la Liga BBVA MX

El actual momento que vive el Cruz Azul es digno de presumirse. La Máquina además de líder general con 23 unidades y estar por encima de Monterrey y América también es la segunda defensiva menos goleada con 10 anotaciones y es la tercera ofensiva con el mejor ataque con 19 dianas. Hablando del liderato de goleo, Ángel Sepúlveda suma cinco tantos, uno menos que Sergio Canales del Monterrey y que Joao Pedro del Atlético San Luis.

En sus próximos encuentros, Cruz Azul comenzará a tener partidos más complicados. Dejando a un lado el Cruz Azul vs. Querétaro, para la Jornada 11 enfrenta a los Xolos de Tijuana y para la J12 a los Tigres de la UANL. Posiblemente, el encuentro más esperado por los propios jugadores y aficionados es el del sábado 18 de octubre cuando choque ante el América en Ciudad Universitaria.