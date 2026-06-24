🧤🇲🇽 ¡Tala Rangel Transmite Seguridad! Responde con Solvencia al Intento de Chequia
Tala Rangel apareció en el momento justo para controlar sin complicaciones un intento de Chequia. El arquero mexicano transmitió calma y seguridad en una jugada que generó peligro, pero que terminó bien resuelta para el Tri.
Tala Rangel volvió a responder con seguridad en una llegada de Chequia durante el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin dar rebote ni complicaciones, el arquero mexicano controló el balón y mantuvo el orden defensivo del Tri en un momento importante del encuentro.