¡Oferta irresistible! La millonada que estarían dispuestos a pagar en Europa por Tala Rangel

El interés del Dinamo Zagreb, histórico club de Croacia, por los servicios de Raúl 'Tala' Rangel parecen crecer y durante las últimas horas ha trascendido la millonada que el equipo de Europa estaría dispuesto a pagar a Chivas para llevarse a su guardameta al Viejo Continente.

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La millonada que estaría dispuesto a pagar el Dinamo Zagreb por Tala Rangel

El Dinamo Zagreb busca llevarse a Tala Rangel y para ello estarían dispuestos a pagar hasta 7 millones de euros por la carta del guardameta del Rebaño Sagrado que destacó durante la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 por sus actuaciones con la Selección Mexicana en donde logró mantener su meta imbatida durante cuatro partidos.

Además, la oferta por Rangel también incluiría un 30% para Chivas en caso de futuras ventas por el guardameta, pero será el Guadalajara y el propio portero quien tome la última decisión sobre su futuro.

Raúl iría a la banca las últimas 2 fechas, a fin de que Óscar agare ritmo de cara a la Liguilla.|Chivas

Cabe señalar que, de acuerdo con el portal especializado en fichaje de jugadores Transfermarkt, Rangel tiene un valor en el mercado de 8 millones de euros, por lo que el Zagreb estaría pagando menos del precio real del portero.

El Dinamo Zagreb es el equipo más ganador y vigente campeón de la Primera División de Croacia con un total de 26 títulos de Liga y el próximo 26 de agosto se jugará su pase a la fase de liga de la UEFA Champions League ante el Viking de Noruega, equipo contra el que empató 2-2 en el juego de ida.

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