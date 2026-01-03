Astros dan golpe en el mercado: Estrella japonesa llega con acuerdo millonario

En la temporada baja de MLB, los movimientos que más pesan casi siempre tienen dos lecturas: el impacto deportivo y el mensaje interno. Cuando un club invierte fuerte en un brazo abridor, también deja claro que no quiere depender de “parches” ni de soluciones de último minuto durante el verano.

Tatsuya Imai firma con los Astros de Houston

Los Houston Astros cerraron la contratación del pitcher japonés Tatsuya Imai con un contrato de tres años. El acuerdo tiene 54 millones de dólares garantizados y puede crecer hasta 63 millones mediante incentivos, además de incluir opciones de salida del jugador tras las temporadas 2026 y 2027.

Imai llega con cartel de abridor probado en la NPB y con un perfil que encaja con lo que Houston busca: potencia, volumen y margen de crecimiento. A sus 27 años, dio el salto después de consolidarse como uno de los brazos más relevantes de su liga, y el club lo proyecta como pieza directa para una rotación que necesita estabilidad desde principio de temporada, no solo chispazos.

El contrato también trae detalles finos que explican la cifra máxima. El paquete incluye bonos ligados a carga de trabajo, con escalones de entradas lanzadas que pueden incrementar el valor final del acuerdo. En otras palabras: Houston se protege con rendimiento, e Imai tiene un camino claro para convertir la firma en una cifra todavía mayor si cumple con durabilidad y producción.

Los Astros movieron a Kaleb Ort

Para abrirle espacio en el roster de 40, el club realizó un movimiento inmediato: designó para asignación al relevista Kaleb Ort. Es una señal clara de que la firma no fue de la que se anuncia y se olvida, sino una apuesta de prioridad real dentro de la estructura del equipo.

En el corto plazo, el reto para Imai será doble: adaptación al calendario, a la pelota, y al tipo de alineaciones que castigan cualquier error. Pero para Houston, la lógica es simple ya que si el equipo quiere competir en serio en 2026, necesitaba un brazo con estatus de impacto. Y con esta firma, los Astros ya movieron la primera ficha grande del año.

