Randy Arozarena, confirmado para jugar el Clásico Mundial de Beisbol con México

Randy Arozarena vuelve con México para el Clàsico Mundial de Biesbol, informó este 1 de enero la Comisión de Selecciones Nacionales a través de un comunicado de prensa desplegado en redes sociales, acompañado de un video que revela que el de origen cubano estará aportando su talento y experiencia, en la lucha por la conquista del título.

Randy ha brillado en los grandes escenarios de nuestro deporte: Clásico Mundial y Serie Mundial y los equipos que ha defendido en su carrera. Su carisma, liderazgo y estilo también han acompañado la carrera de este beisbolista de origen cubano.

Te podría interesar: El día que Julión Álvarez se reveló como un fanático del Beisbol

Arozarena era un indispensable en el cudro de Bengamín Gil, más aún que fue incluido en el Equipo Ideal del Clásico Mundial 2023 como jardinero, junto a tipos como Mike Trout (Estados Unidos) y Masataka Yoshida (Japón), con una actuación avasalladora (.450, 1 HR, 9 CP, .607 OBP, .900 SLG y 1.507 OPS). Fue el líder del combinado nacional en porcentaje de bateo, carreras producidas, OBP (porcentaje de embasamiento), slugging y OPS (OBP + slugging).

¡El show de Randy continúa! ✨



Confirmamos a Randy Arozarena para el Clásico Mundial de Beisbol 2026. 🇲🇽



La estrella de los Marineros de Seattle está lista para volver a celebrar en grande. 🙌🏻#EsMiSangre 🩸🇲🇽 pic.twitter.com/CfktPzt8Ll — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) January 1, 2026

La trayectoria de Randy Arozarena

El estelar jardinero aarancó su camino en la pelota con los Vegueros de Pinar del Río en el 2013. En 2015 militó con los Toros de Tijuana que lo llevaron a las sucursales del equipo astado para desarrollarlo en el profesionalismo. Fue debutado en LMB en 2016 y fue firmado por la organización de los Cardenales de San Luis, con los que debutó en Grandes Ligas en el 2019, tras jugar en Palm Beach (A+), Springfield (AA) y Memphis (AAA).

En la temporada 2020 fue adquirido por los Rays de Tampa Bay y firmó una de las mejores postemporadas en la historia de MLB, logrando jugar el Clásico de Otoño (Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, con una estadística de postemporada de: .377, 10 HR, 14 CP, .442 OBP, .831 SLG y 1.273 OPS).

En 2021 fue electo como Novato del Año. Se convirtió en el rostro de los Rays de Tampa Bay y en la temporada 2023, posterior al Clásico Mundial, fue elegido a su primer Juego de Estrellas de Grandes Ligas.

En 2024 fue cambiado a los Marineros de Seattle, donde en la más reciente temporada 2025 fue electo por segunda ocasión a un Juego de Estrellas y disputó la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Azulejos de Toronto.

Arozarena conectó 27 cuadrangulares en el calendario 2025, siendo la mejor cifra de vuelacercas en sus siete años en las Grandes Ligas.

Con información de LMB