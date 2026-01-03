Toronto se acerca a un bat de élite: Okamoto estaría listo para llegar a los Blue Jays

En el mercado de invierno, los movimientos más pesados casi nunca se anuncian con calma. Primero se filtran, luego se confirman y, mientras tanto, las piezas empiezan a acomodarse en la mente de la afición. Para equipos como Toronto, que buscan dar un salto en una Liga Americana cada vez más exigente, la diferencia suele estar en encontrar un bate que cambie la alineación sin necesidad de esperar a que explote.

Okamoto llegaría a los Blue Jays

Los Blue Jays habrían llegado a un acuerdo con el infielder japonés Kazuma Okamoto de los Yomiuri Giants, de acuerdo con reportes de fuentes. Distintos medios han señalado que existe un acuerdo en un contrato de agencia libre, aunque el club todavía no lo confirma.

Okamoto, de 29 años, llega con perfil de impacto inmediato: puede jugar tercera base y primera base, y carga con una reputación de poder sostenido en la NPB. Destaca su trayectoria como seis veces All-Star, con 248 jonrones en 1,074 juegos en Japón y seis temporadas consecutivas de al menos 30 cuadrangulares entre 2018 y 2023.

El contexto de 2025 le añade matiz ya que las lesiones lo limitaron a 77 partidos, pero aun así conectó 15 jonrones y sostuvo una línea ofensiva muy alta, con un cierre que volvió a encender el interés de MLB. Además, su techo de poder ya se vio claro con un récord personal de 41 jonrones en 2023, dentro de ese tramo de temporadas donde se mantuvo como uno de los bates más consistentes de la liga.

En los últimos meses, el japonés había sido vinculado con varios clubes, lo que alimentó el ruido alrededor de su futuro. Si el acuerdo se formaliza, Toronto sumaría “poder japonés” a su proyecto inmediato y agregaría una pieza capaz de darle otra cara a la parte media del orden… justo donde se definen muchas temporadas.

