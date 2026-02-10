¿Quién es Thiago Espinosa, el nuevo refuerzo del América?

Algunas horas antes del cierre del mercado invernal, la directiva del América se encontraba negociando por dos jugadores que se desempeñan como laterales por izquierda: Gabriel Fuentes y Thiago Espinosa. En las oficinas de Coapa, eran conscientes de que sólo uno aterrizaría en la Ciudad de México, pero necesitaban un 'backup' inmediato por si alguna charla se trababa.

Instantes después de que el primero —colombiano de Fluminense— notificó a la cúpula azulcrema que no estaba de acuerdo con las condiciones propuestas para dejar el Brasileirao e salir a préstamo, Santiago Baños y compañía apretaron el paso para cerrar a Espinosa y, finalmente, éste se pondrá la camiseta emplumada.

Así se cerró el fichaje de Espinosa al América

Llega en una cesión con duración de un año y con obligación de compra —si el elemento en cuestión disputa al menos el 60 por ciento de los minutos posibles en el año calendario—, un carrilero uruguayo de 21 años de edad, formado en las inferiores de Peñarol, aunque su debut se dio con el Racing de Montevideo en abril del 2024. Desde ese momento, ha buscado transitar de promesa realidad, aunque el proceso no se ha completado debido a su corta edad.

De acuerdo con reportes de la prensa charrúa y de analistas en Sudamérica, juega principalmente como lateral, pero también puede fungir como volante e interior, debido a su buen manejo del balón. Goza de un agradable desborde a línea de fondo y buen toque para centrar o disparar a portería.

Con estos números llega Espinosa al América

Esta campaña, registra una asistencia en la liga de su país. Desde Uruguay, hacen énfasis en que posee mejores virtudes ofensivas que defensivas y refieren que le cuesta marcar de espaldas y el juego aéreo también es un área de oportunidad.

Por ahora, la misión de Espinosa consiste en elevar la competencia interna en la posición que, hasta ahora, ocupa Cristian Borja de manera indiscutible en el esquema del director técnico brasileño, André Jardine.

