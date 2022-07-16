El técnico del PSG quiere que se quede Neymar en el equipo

París, Francia. Christophe Galtier, el nuevo técnico del París Saint Germain (PSG), quiere que el astro brasileño Neymar se quede en el equipo ya que reconoce que es unun gran jugador, pero señala que no controla todo en el club y que habrá que reducir los efectivos, con cinco o seis jugadores que tendrán que irse.

"Un equipo siempre es más fuerte con grandes jugadores. Y Neymar es un gran jugador", ha señalado Galtier en una entrevista publicada este día por el diario francés L'Équipe.

Te puede interesar: ¡INCREÍBLE! Xavi Hernández no viaja a Estados Unidos

El jugador brasileño es uno de los nombres que han circulado en las últimas semanas como posibles salidas, unos rumores alimentados por las críticas por su falta de disciplina. Sin embargo, no está en la lista de los que se van a quedar en Francia mientras el PSG se va de gira de pretemporada en Japón.

El entrenador francés confirmó que su voluntad es que Neymar ha sido claro a ese respecto. "En este campo de competencias, hay muchas cosas que no puedo controlar. Me voy a adaptar al efectivo que tengo, y que quiero que sea lo más fuerte posible. Hay que reducirlo, pero quiero que sea lo más fuerte posible", insistió.

Señaló que Neymar, como Messi, "son jugadores capaces a colocarse entre las líneas y ser decisivos"

Sobre el astro argentino Lionel Messi, Christophe Galtier dijo que en los diez días que lleva en París ha podido comprobar que "es un jugador que está plenamente implicado". Además, todo el mundo sabe qué es capaz de hacer.

al ser cuestionado sobre la primera temporada del jugador argentino en la capital francesa, apuntó que es normal que necesitara "un tiempo de adaptación", después de mostrar "mucho respeto" por su decisión de cambiar de equipo con 34 años, en relación con su salida del Barcelona hace un año.



Christophe Galtier reducirá la plantilla del PSG a 21 jugadores



Galtier estimó que los 26-27 jugadores que forman parte de la plantilla, además de los porteros, son demasiados, y que para algunos "los espacios de expresión se van a reducir".

Te puede interesar: Robert Lewandowski se despide de sus compañeros del Bayern Munich



Afirmó que se ha hablado con ellos, que "no fue un ejercicio fácil" pero el objetivo es empezar la temporada "con 21 jugadores de campo y algunos jóvenes" porque "los grandes clubes" de alto nivel son "los que consiguen integrar a los mejores jóvenes en un efectivo de experiencia y de calidad".

Galtier contó que estaba en contacto con el club de la capital francesa desde muchas semanas antes de que se oficializara su fichaje a comienzos de julio.

