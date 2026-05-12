Liga BBVA MX tendrá a un nuevo campeón en este Clausura 2026

Los cuatro mejores equipos de la fase regular del campeonato están instalados en las Semifinales del Clausura 2026, todos ellos dirigidos por entrenadores que debutarán en la antesala de la Final de la Liga BBVA MX y que buscarán levantar su primer título del futbol mexicano.

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Los cuatro entrenadores debutarán en las Semifinales de la Liga BBVA MX

Esteban Solari, Joel Huiqui, Efraín Juárez y Gabriel Milito disputarán sus primeras Semifinales como entrenadores de la Liga BBVA MX con Pachuca, Cruz Azul, Pumas y Chivas, respectivamente.

En el caso de Huiqui, al entrenador de La Máquina solo le tomó un partido de fase regular y una instancia de Cuartos de Final para llegar aquí, mientras que a Efraín Juárez le ha costado tres torneos para instalarse en esta instancia.

En caso de superar sus series, Joel Huiqui y Efraín Juárez podrían enfrentarse con Cruz Azul y Pumas en la primera Final de la Liga BBVA MX entre entrenadores mexicanos desde el Clausura 2013 cuando Miguel 'Piojo' Herrera y el América le ganaron a Memo Vázquez y La Máquina una de las definiciones más emocionantes en la historia del futbol mexicano.

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Además, la última vez que un entrenador mexicano se coronó campeón de la Primera División de nuestro país fue en el Guardianes 2020 cuando Nacho Ambriz ganó el título con el Club León.

Como entrenadores, Efraín Juárez ya sabe lo que es salir campeón como lo hizo con el Atlético Nacional de Colombia con el que ganó el torneo Finalización 2024 y la Copa de Colombia, mientras que Solari ha ganado la Superliga de Malasia, la Copa de Malasia, la Copa FA de Malasia y la Charity Shield también en Malasia, todos ellos con el Johor Darul Ta'zim.

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