Conoce los técnicos mexicanos que fueron despedidos en el Apertura 2025

La temporada regular, correspondiente al Apertura 2025 , trajo consigo un total de tres entrenadores mexicanos que perdieron su trabajo debido a los resultados que entregaron con sus respectivos equipos, aunque probablemente también se deba a otros trabajos que tienen apalabrados.

A diferencia de lo que ocurría en el pasado en donde siete, ocho o hasta nueve entrenadores eran despedidos durante la temporada regular, este Apertura 2025 trajo consigo solamente la despedida de tres técnicos mexicanos, los cuales deberán buscar cabida en otros equipos.

¿Qué técnicos mexicanos fueron despedidos durante el Apertura 2025?

El primer técnico mexicano que dejó de formar parte del Apertura 2025 fue Gonzalo Pineda, quien presentó su renuncia a los Rojinegros del Atlas luego de la derrota en la Jornada 4. El conjunto tapatío aceptó la misma y, posteriormente, trajo de vuelta al argentino Diego Cocca, ex de la Selección Mexicana.

El segundo al mando fue Jaime Lozano, quien pese a haber calificado a Pachuca al Play-In quedó imposibilitado de jugar esta etapa luego de haber sido despedido por la directiva de los Tuzos. Finalmente, queda hablar de Benjamín Mora, quien no continuará en los Gallos Blancos pese a haber estado cerca de concretar su pase a la reclasificación del Apertura 2025.

Estos fueron los técnicos mexicanos que fueron despedidos a lo largo del último semestre; sin embargo, en cuanto a extranjeros vale hablar de Eduardo Berizzo del León, quien fue sustituido por Nacho Ambriz. Finalmente, en la Franja tanto Pablo Guede como Hernán Cristante fueron retirados de sus servicios.

¿Efraín Juárez se puede unir a la lista si fracasa con Pumas?

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que Efraín Juárez salga de Pumas si es que no lleva al conjunto universitario a la Liguilla del Apertura 2025. Dicho lo anterior, vale decir que hasta el momento la cúpula de El Pedregal no ha confirmado o desmentido dicha información, por lo que habrá que esperar al Play-In para conocer más al respecto.