Leyenda en WWE: Previo a su retiro, John Cena sumó 545 luchas en RAW

Comienza la cuenta regresiva para que llegue el día en el que John Cena , finalmente, se retire del Wrestling. Restan pocos días para que la estrella de la WWE de fin a su etapa como luchador profesional, aunque, previo a ello, se presentará una vez más en RAW.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Si bien John Cena logró tener grandes momentos en SmackDown, la realidad es que fue en RAW en donde logró convertirse en una leyenda absoluta de la WWE. Ahora, y en medio del último combate que tendrá este lunes, vale la pena conocer cuántas luchas protagonizó en tal marca.

¿Cuántas luchas tuvo John Cena en su etapa en RAW?

De acuerdo con información del insider Soy Eduardo Bates, John Cena llegará a esta edición de RAW habiendo protagonizado 544 combates en los 23 años que tuvo como profesional, por lo que la lucha de esta noche será la 545 que tenga como luchador de la WWE.

Te puede interesar: ¿Qué son los Juegos Olímpicos para sordos? Conoce más al respecto

Te puede interesar: ¿Qué requisitos se piden para ser una porritas en la NFL?

@johncena Thank you Boston. It meant so much to be able, for one last time, to be allowed an opportunity to do what I love, in a place I love, surrounded by those I love. Our performances are only meaningful if YOU the audience invest in us and decide they are. The smile on my face and awe in my eyes in this small clip is an honest show of grateful disbelief & appreciation for all you’ve ever invested in me. Last night meant more than I can ever express. Thank you Boston. ♬ original sound - John Cena

De hecho, con estos 545 combates John Cena se convierte en el luchador con la mayor cantidad de luchas en la historia de la WWE dentro de esta marca, lo cual habla de la constancia que tuvo pese a sus proyectos personales a lo largo de más de dos décadas.

En ese sentido, vale decir que el rapero mayor llegará a este combate como el auténtico Campeón Intercontinental de la WWE luego de vencer a Dominik Mysterio en la última edición de RAW, por lo que es probable que hoy defienda su título ante otro luchador de la marca en turno.

¿Cuándo será el retiro de John Cena de la WWE?

Si todo sale conforme lo estipulado previamente, John Cena le dirá adiós a la WWE el próximo sábado 13 de diciembre en el evento Saturday Night’s Main Event. Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce el rival que tendrá, por lo que habrá que estar atentos a los próximos comunicados de la empresa.