¿Qué son los Juegos Olímpicos para sordos y cuántos deportistas llevó México a competir?

México se ha caracterizado por tener atletas que superan todo tipo de adversidades, por ello es relevante entender que este tipo de espacios es donde mejor resultados suelen tener los representantes nacionales. En estos momentos se encuentran compitiendo en los Juegos Olímpicos para sordos… mismos que se celebran cada 4 años y ya cayó la primera presea brillante para la delegación mexicana.

¿Cuándo y dónde se están desarrollando los Juegos Olímpicos para sordos?

Estos Juegos, también conocidos como Sordolimpiadas, son un espacio donde los atletas con discapacidades auditivas compiten en disciplinas como atletismo, bádminton, bolos, voleibol de playa, waterpolo, lucha grecorromana, entre otros deportes. La última edición se hizo en el 2021 en Caxias do Sul en Brasil.

La presente versión de las Sordolimpiadas se está desarrollando en Tokio, esto desde el pasado 15 de noviembre y hasta el 26 de noviembre de 2025. México llegó con 33 atletas a Japón, los cuales competirán en ocho deportes. Y estas disciplinas son atletismo, judo, taekwondo, lucha grecorromana, voleibol de sala, futbol y natación.

En la edición del 2021, la delegación nacional consiguió tres medallas, dos primeros lugares y un segundo puesto. Y aunque esta competición en ocasiones se ha confundido con los Juegos Paralímpicos, esta última tiene amplitud de deportes para atletas con todo tipo de discapacidades, mientras que las Sordolimpiadas solamente se especializan con los deportistas sordos.

¿México ya ganó medallas en los Juegos Olímpicos para sordos?

Las actividades recién están iniciando, pero México ya consiguió su primera presea. Esta llegó gracias a Isabel Huitrón, quien compitió en la categoría de -48 kilogramos en judo. Con esto, inicia la esperanza de superar la actuación pasada de la delegación mexicana, que se quedó con tres medallas en el 2021.

Es decir, toca tener paciencia con el desempeño del resto de representantes, quienes pelearán por un lugar en lo más alto de esta nueva edición de la competición disputándose en territorio asiático.