¡DE NO CREER! Todos los DTs cesados en lo que va del Clausura 2026

El cese del español Domenéc Torrent como director técnico del Monterrey representa el final tajante a un proyecto cargado de presupuesto y que, en la última época, ha carecido de los resultados que el alto valor de su nómina (comparado con la media de los clubes en México) exige.

Te puede interesar: Efraín Juárez rompe una nueva marca con los Pumas de la UNAM

Mientras la directiva de los Rayados determina qué camino seguirá para tratar de recomponer el rumbo del equipo en el actual semestre, repasamos a los entrenadores que han perdido su trabajo en la Liga BBVA MX a partir del inicio del certamen.

Toluca vs Chivas 2-0 | Resumen y Goles | Jornada 8 Clausura 2026 | Liga MX | TV Azteca Deportes

Cada vez duran menos...

El primer equipo en cortar el proceso de quien comandó el duelo inaugural fue el Mazatlán. Los cañoneros vivieron el peor inicio de su historia, con cero puntos obtenidos después de cinco encuentros jugados, pero sólo los primeros tres fueron dirigidos por Christian Ramírez, a quien se le había dado la confianza tras la renuncia del uruguayo Robert Dante Siboldi, al finalizar el Apertura 2025.

Debido a su estrecho vínculo con la entidad de la Perla del Pacífico, Ramírez fue reubicado como director de fuerzas básicas, para dar paso a Sergio Bueno, un experto en rescatar causas que parecen perdidas. De la Jornada 6 a la 8, registra dos victorias y un empate.

Rodríguez y Torrent, los últimos despedidos

Después, fue turno de Santos Laguna, conjunto que comenzó el torneo con Francisco Rodríguez como estratega y con la ilusión de mejorar lo realizado en el segundo semestre del 2025; sin embargo, los resultados no acompañaron y fue, precisamente, después de una derrota en casa contra el Mazatlán, que la directiva encabezada por Alejandro Irarragorri Kalb optó por una reestructura que implicó un cambio en el banquillo.

Omar Tapia fue el elegido por su amplio conocimiento de las raíces del cuadro lagunero y su cercanía con la región (de la que es originario), además de una preparación que lo llevó a Barcelona hace algún tiempo. Torrent se va después de menos de un año en el puesto, con liguillas disputadas pero ningún trofeo para La Pandilla.

Te puede interesar: Los números que dejó Torrent en Rayados tras ser despedido