Los números que dejó Torrent en Rayados tras ser despedido

Tras el anunció del despido de Domenéc Torrent, el entrenador español dirigió 38 partidos con el primer equipo de la Pandilla durante su etapa al frente del club. El balance numérico registra 16 victorias, 9 empates y 13 derrotas, lo que se traduce en un total de 57 puntos acumulados bajo su mando (48 puntos por triunfos más 9 por empates). Ese rendimiento arroja una media de 1.50 puntos por partido, un dato clave para medir la competitividad sostenida del equipo bajo sus órdenes.

En términos porcentuales, el registro de resultados se desglosa así: 16/38 partidos ganados suponen un 42.1% de victorias; los 9 empates representan el 23.7% y las 13 derrotas equivalen al 34.2% restante. Esos porcentajes muestran un equipo con capacidad para ganar casi la mitad de sus compromisos, pero también con fragilidad suficiente en resultados negativos como para comprometer la lucha por objetivos mayores.

¿Cuántos goles anotó el Monterrey bajo las órdenes de Torrent?

El apartado ofensivo presenta 61 goles anotados, lo que equivale a una media de 1.61 goles por partido. En defensa, el equipo recibió 53 goles, un promedio de 1.39 goles encajados por encuentro. La diferencia de goles queda en +8, indicador que refleja una leve superioridad ofensiva frente a las carencias defensivas, se marca más de lo que se concede, pero por un margen reducido.

La combinación de un PPG de 1.50 y una diferencia de +8 sugiere una gestión que logró cierta productividad ofensiva pero no consiguió la consistencia defensiva necesaria para transformar actuaciones en una clasificación holgada. La proporción de derrotas (34.2%) obliga a señalar problemas de regularidad; en contraste, la tasa de victorias (42.1%) muestra que el equipo tuvo episodios de buen rendimiento capaces de sostener esperanzas en la tabla.

El ciclo de 38 partidos deja a Torrent con cifras mixtas, suficientes para mantener al club competitivo en varios compromisos, pero insuficientes para garantizar estabilidad y aspiraciones más altas sin correcciones tácticas y una mejora en los registros defensivos, por lo que la directiva de Monterrey tomó la decisión de prescindir de él.

¿En qué lugar de la tabla del Clausura 2026 dejó Torrent a Rayados?

Al momento del cese de Torrent, la Pandilla se encuentra en el noveno lugar de la tabla tras ocho jornadas, en donde solo logró tres triunfos, un empate y perdió en cuatro ocasiones, para tener 10 puntos, con 10 goles a favor y 9 en contra.

