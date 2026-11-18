La temporada 2026 de la NBA sigue su curso y, aunque todavía estamos en la primera parte de la misma, la realidad es que poco a poco comienzan a vislumbrarse escuadras que sin duda pelearán por lo más alto a mediados del próximo año en beneficio de sus aficionados.

Ante tal situación, miles de estos desean conocer la jornada que la NBA presentará durante este miércoles 18 de noviembre considerando que prácticamente todo los días hay actividad en el campo, motivo por el cual no está de más que conozcas todos los detalles que ocurrirán este día.

¿Cuántos partidos tendrá la NBA hoy y a qué hora serán en México?

Para este miércoles 18 de noviembre la NBA presentará una jornada realmente intensa a través de 12 partidos que se distribuirán entre la tarde y la noche al interior de la República Mexicana, por lo que serán 24 las escuadras que buscarán quedarse con el triunfo en el terreno de juego.

Magic vs 76ers | 6 de la tarde.

Pacers vs Rockets | 6 de la tarde.

Heat vs Bucks | 6 de la tarde.

Cavaliers vs Grizzlies | 6 de la tarde.

Raptors vs Wizards | 6:30 de la tarde.

Nets vs Bulls | 6:30 de la tarde.

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Pelicans vs Pistons | 7 de la noche.

Thunder vs Hawks | 7 de la noche.

Nuggets vs Celtics | 8 de la noche.

Mavericks vs Warriors | 8:30 de la noche.

Lakers vs Jazz | 9 de la noche.

Kings vs Suns | 9 de la noche.

53 TRIPLES IN 13 GAMES FOR KLAY!



It’s the quickest he’s reached 50 threes in his 16 seasons 🔥🔥



He’s now 22 away from passing Ray Allen for 3rd all-time. pic.twitter.com/cfNgKeltnE — NBA (@NBA) November 17, 2026

¿Qué equipos han destacado sobre los demás en la temporada 2026 de la NBA?

El inicio de temporada ha generado consigo muchas sorpresas dignas de mencionar en el campo y, sin duda, una de ellas es precisamente la que está otorgando los Rockets, mismos que están peleando en la zona alta de la Conferencia Oeste cuando pocos apostaban por ellos.

Los Lakers y los Spurs, después de un inicio titubeante, han recuperado la magia y han comenzado a dominar esta zona. En cuanto a la Conferencia Este, son los Celtics y los 76ers quienes dominan a plenitud gracias a sus victorias, sacando un importante margen respecto a las demás escuadras.