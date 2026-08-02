Fue culpable de la derrota de Cruz Azul contra América en la final del 2013; hoy está “desaparecido”

Cruz Azul llegó a este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX como el actual campeón del futbol mexicano luego de vencer en la final pasada a los Pumas de la UNAM por un global de 2-1, por lo que se convirtió en el cuarto equipo en igualar o superar la marca de los 10 campeonatos de Liga.

cruz azul

Y si bien ya es el cuarto equipo más ganador del futbol mexicano por detrás de América, Chivas y Toluca, la realidad es que el aficionado de Cruz Azul aún no olvida la final perdida del Clausura 2013, misma en donde perdieron de forma increíble ante el conjunto azulcrema.

¿Quién fue el culpable de la derrota de Cruz Azul ante América en la final del 2013?

Si bien muchas personas culpa directamente a Alejandro Castro luego del autogol de último minuto en el cabezazo de Moisés Muñoz, otro sector de la afición culpa a Teófilo Gutiérrez, delantero colombiano que, dicho sea de paso, no salió muy bien de la institución celeste.

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Y es que, cuando el partido iba 1-0 en favor de Cruz Azul (2-0 en el global), Teófilo tuvo una jugada en la que únicamente tuvo que empujar el balón luego de un tiro de Christian Giménez, mismo que no pudo guardar en la valla rival y que se convirtió en una de las fallas más grandes en la historia del futbol mexicano.

¿Por qué Teófilo Gutiérrez no salió bien de Cruz Azul?

Teófilo Gutiérrez solamente permaneció un torneo como jugador de Cruz Azul luego de forzar su salida rumbo al River Plate de Argentina, pues después de perder la final ante el América el delantero colombiano expresó abiertamente su deseo de abandonar el futbol mexicano.

Ante tal situación, y cansada de las declaraciones de su aún futbolista, la directiva de Cruz Azul tomó la decisión de separarlo del plantel durante la presentación de la plantilla para el siguiente torneo y se negó a liberar su pase internacional hasta que el River Plate pagara la totalidad de su carta, hecho que retrasó su debut en Argentina.