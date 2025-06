¡Puede haber Nocaut! Terence Crawford advierte a ‘Canelo’ Álvarez

Este viernes 20 de junio del 2025, fue la primera conferencia de prensa de la gran pelea que tendrá Saúl ‘Canelo’ Álvarez ante el estadounidense invicto Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Previo al encuentro, se tuvo la primera conferencia de prensa en la que ambos peleadores se enviaron algunos mensajitos.

En especifico, Crawford dio varias declaraciones que sorprendieron a los presentes al decirlo con una seguridad considerable, aunque siempre mostrando un respeto par ‘Canelo’, reconociendo su calidad como boxeador.

Video: El primer e intenso cara a cara entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford

Crawford advierte a Canelo

Crawford no se guardó nada y reveló que va con la mentalidad de vencer a ‘Canelo’ para poder llevarse todos los cinturones. Detalló que irá al ring a ganar la pelea, en un combate en el que cree que cualquiera puede salir noqueado y agregó que es su momento por lo que no dejará que el mexicano se lo quite.

“No me enfoco en los jueces, solo en lo que yo puedo controlar dentro del ring y solo iré al ring a ganar la pelea. Canelo es duro, es durable, ha perdido dos veces pero es un gran peleador. En esta pelea cualquiera puede salir noqueado. Este es mi momento y no dejaré que Canelo me lo quite”. Terence.

De igual forma, explicó que el único resultado en su mente es el ganando y llevándose los trofeos.

“yo vengo a hacer historia, me llevaré la joyería a casa, no hay otro resultado en mi mente. Los grandes riesgos traen grandes recompensas, no tengo miedo de este reto”, Terence.

Crawford se tomó un momento para reconocer la gran carrera que ha tenido Álvarez a lo largo de los años, dejando claro que se ha logrado ganar el respeto.

“He peleado toda mi vida, yo no voy a correr en el ring. Él es un gran peleador, ha peleado con grandes boxeadores como Mayweather, GGG, etc., se ha ganado el respeto”. Terence