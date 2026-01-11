Teun Wilke: estos son los jugadores mexicanos que jugaron en Colombia

Tras hacerse completamente oficial desde las redes sociales de las Chivas, se puede indicar que Teun Wilke será otro de los mexicanos que salieron a conquistar al futbol colombiano. Aunque dicha situación no pareciera lo ideal para su carrera, el ariete busca constancia en las titularidades, algo que en Guadalajara no sucedería. Ante dicho contexto, estos son los mexicanos que han jugado en el balompié cafetero.

RESUMEN: Mazatlán 1 - 2 Juárez | J1 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Teun Wilke: ¿qué mexicanos han jugado en el futbol de Colombia?

Mediáticamente no se recuerdan demasiados nombres de futbolistas mexicanos que han jugado en el futbol de este país. Aunque es bastante normal saber de nombres de jugadores que llegan desde Colombia, que representantes aztecas se marchen a la liga cafetera no es tan cotidiano.

Precisamente en ese contexto se da la salida del mexico-neerlandés, quien estará a préstamo con el Fortaleza, club que forma parte de la primera división cafetera. Uno de los propietarios del club es el músico Carlos Vives y esperan reforzar al equipo para competir en los más alto. Con eso, se concreta la llegada de un mexicano más y estos son los casos más recordados.

Antonio De Nigris - El famoso Tano jugó para el Once Caldas en 2004 y su paso fue totalmente infructífero. Anotó un gol en 20 partido disputados.

El famoso Tano jugó para el Once Caldas en 2004 y su paso fue totalmente infructífero. Anotó un gol en 20 partido disputados. Liborio Sánchez - Defendió la casaca de Alianza Petrolera en 2017.

Defendió la casaca de Alianza Petrolera en 2017. Bardo Fierros - Previo a retirarse, este jugador militó en Atlético Bucaramanga de 2010 a 2013.

Previo a retirarse, este jugador militó en Atlético Bucaramanga de 2010 a 2013. Felipe Ponce, Daniel Duarte y Michel Vázquez - Estos hombres ascendieron a la primera división con Boyacá Chicó en 2017.

Estos hombres ascendieron a la primera división con Boyacá Chicó en 2017. Miguel Ortega - En la actualidad Miguel Ortega es el arquero de Llaneros FC de la máxima categoría.

@rojasc955 Miguel Ortega llegó a Villavicencio para ser parte fundamental de la exitosa campaña de @Llaneros Fútbol Club Desde México arribó a tierras colombianas con un grandísimo talento que lo ratifican actualmente como uno de los mejores arqueros de la @Liga Betplay Dimayor ♬ sonido original - rojasc955

¿Quién es Teun Wilke, el nuevo ariete del Fortaleza?

A sus 23 años, el ariete nacido en Querétaro ya es todo un trotamundos. Formado en Países Bajos, con experiencia en Italia, jugando en Bélgica y recién traído al Guadalajara… ahora enfrentará su nuevo reto en Sudamérica. Arribó en septiembre de 2023 a las Chivas, pero para caer en el proyecto de Tapatío.

Le llevaron poco a poco y ascendió al primer equipo de los rojiblancos. No ha conseguido hacerse de la titularidad y la extrema competencia en esa posición, le hizo probar suerte en Colombia. Sin embargo, es un préstamo que tiene en la mira volver para triunfar en el Rebaño Sagrado.